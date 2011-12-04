-Yatırımcılar için teşvik sistemi İSTANBUL (A.A) - 04.12.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, tüm yatırımcıların ilgini Türkiye'ye çekecek çok iddialı bir teşvik sistemi hazırladıklarını bildirdi. Çağlayan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen II. Küresel Girişimcilik Zirvesi'nin ikinci gününde ''Girişimciler Arası Uluslararası İşbirlikleri ve İş Ortaklıklarının Geliştirilmesi'' oturumunun açılışında yaptığı konuşmada, dünya ticaretinin şekli, rekabet yapma usul ve esaslarıyla girişimcilerin ortam şartlarının küresel krizle beraber yoğun değişiklik gösterdiğini söyledi. Türkiye'nin son 10 yılda elde ettiği başarıları tüm ülkelerle, girişimcilerle paylaşmak istediklerini dile getiren Çağlayan, şunları kaydetti: ''Yeni bir anlayışla yatırımcının isteklerinin daha fazla ele alınacağı ve bunların bir bir gerçekleştirileceği önemli çalışmalar içindeyiz. En son ele alınan eylem planı Başbakanlık başta olmak üzere ilgili bakanlıklara gönderildi. Şimdi önümüzde çok önemli hukuk reformu bizi bekliyor. Bu konuyla ilgili çalışmalarda yatırımcıyı, girişimciyi daha fazla ilgilendiren, onlara daha fazla kolaylıklar sağlayacak bir yapıya doğru hızla ilerliyoruz. Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü ile uluslararası yatırımcıların çok daha fazla Türkiye'ye gelmesini sağlayacak çok önemli kararları alma eşiğindeyiz. Ümit ediyorum bu yıl sonuna kadar bitireceğimiz çalışma ve sayın Başbakanımızın onayıyla Türkiye dünyadaki en iyi yatırım teşvik sistemine sahip olacaktır. Bugünkü mevcut teşvik sistemimizde belirlenmiş bölgelerde yatırımcıya faiz, vergi, sosyal güvenlik paylarının desteği konusunda, bilhassa stratejik yatırımlarda Türkiye için önem arz eden, cari açık konusunda Türkiye'yi sıkıntıya sokan ama bugün için Türkiye'de üretilmeyen sektörlerin Türkiye'de yatırım yapmasını hedefleyen çok önemli bir yatırım teşvik sistemi üzerinde çalışıyoruz. Bölgesel, genel, büyük ölçekli, yatırımlarla beraber, stratejik yatırımların dikkate alındığı, bilhassa Türkiye'nin en geri kalmış illerinin içinde bulunduğu özel bir alanı bir yatırım iklimi alanının dikkate alındığı önemli bir çalışma içindeyiz. Tüm yatırımcıların ilgisini Türkiye'ye çekecek çok iddialı bir teşvik sistemi hazırlıyoruz.''