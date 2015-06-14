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Ekonomi

Yatırımcılar gelişmekte olan ülkelerden kaçıyor

Yatırımcılar gelişmekte olan ülkelerden 1 haftada 9,5 milyar dolarlık yatırımını geri çekti

14 Haziran 2015 18:20

Finansal veri araştırmaları yapan EPFR Global şirketinin araştırmasına göre, Türkiye'nin de aralarında olduğu gelişen ülkelerden geçen hafta yatırımcılar tam 9,5 milyar dolar çıkardı. Yani yatırımcıların bu ülkelerin borsalarından paralarını çekti.

En büyük darbeyi ise Asya borsaları aldı.

Asya borsalarından tam 7,9 milyar dolarlık çıkış yaşandı. Bu, son 15 yılda görülen en büyük para çıkışı olarak da kabul ediliyor.

Bu çıkışta en büyük etken gelişen ülke para birimlerinin dolar karşısında aşırı değer kaybetmesi ve bu ülkelerin tahvillerinin eskisi kadar kârlı bir yatırım olmaması.

ABD'de faizlerin yükseleceği yönündeki beklentiler nedeniyle gelişen ülkelerden gelişmiş ülkelere daha fazla para çıkışının olacağına işaret ediliyor. 

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