Yatırımcılar, gelişen ülkelerden paralarını çekti

Finansal veri araştırmaları yapan EPFR Global şirketi, yatırımcıların geçen hafta Türkiye'nin de aralarında bulunduğu "gelişen ülkeler"den toplam 9,5 milyar Dolar çıkardığını açıkladı. Uzmanlar, yatırımcıların bu ülkelerin borsalarından para çekme sebebinin, gelişen ülke para birimlerinin dolar karşısında aşırı değer kaybetmesi olduğunu belirtiyor.

EPFR'nin araştırmasına göre, geçen hafta yatırımcılar gelişen ülkelerin borsalarından tam 9,5 milyar dolar para çekti. Asya borsalarından ise tam 7,9 milyar dolarlık çıkış yaşandı. Bu, son 15 yılda görülen en büyük para çıkışı olarak da kabul ediliyor.

Bu çıkışta en büyük etken gelişen ülke para birimlerinin dolar karşısında aşırı değer kaybetmesi ve bu ülkelerin tahvillerinin eskisi kadar kârlı bir yatırım olmaması.

ABD'de faizlerin yükseleceği yönündeki beklentiler nedeniyle gelişen ülkelerden gelişmiş ülkelere daha fazla para çıkışının olacağına işaret ediliyor.