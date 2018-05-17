"Yatırımcılar Erdoğan'ın seçim kazanma ihtimalinden heyecan duymuyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası yatırımcılarla da biraraya geldiği Londra temaslarının ardından haber kuruluşu Bloomberg'de yayımlanan değerlendirmede yatırımcıların ilk kez Erdoğan'ın seçim kazanma ihtimalinden heyecan duymadığı bildirildi.

Değerlendirmede şunlar yazıldı:

Yatırımcılar, 15 yıl önce iktidara geldiğinden bu yana ilk kez, Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni bir seçim kazanması ihtimalinden heyecan duymuyor.

Erdoğan iktidarının piyasalara artık siyasal istikrar ödülü

sunmadığından endişelenen yatırımcılar, 24 Haziran’da erken

seçim çağrısı yapılmasından bu yana Türk varlıklarında satış

gerçekleştiriyor. Bu da liranın değer kaybetmesine ve uzun

vadeli faizlerin rekor kırmasına yol açıyor.

Erdoğan’ın nihayetinde ekonomi konularında pragmatist olduğu kanısı yerini tek odağının büyüme olduğu korkusuna bırakıyor.

Londra merkezli Fidelity International’da 2 milyar dolarlık

gelişen ülkeler tahvil fonunu yöneten Paul Greer, "Erdoğan’ın

zaferi politika sürekliliğine işaret ederken piyasalar için en

kötü sonuç olabilir. Yine de bu sonuç Türkiye piyasaları için en

şaşırtıcı olmayan sonuç olacak" diye konuştu.

Erdoğan’ın son 16 yıldır hakim olduğu halk desteği ile 1990’lı yıllarda ekonomiyi altüst eden koalisyon dönemlerinin yerini alması hoş karşılanmıştı. Bu durum seçimin en ideal sonucu hakkında yatırımcıların kafalarını karıştırıyor.

Ancak Aberdeen Asset Management Plc’den RAM Capital’e kadar birçok fon bu kez durumun farklı olduğunu, Erdoğan iktidarının piyasalar tarafından olumlu algılanmayabileceğini belirtiyor.

Öncelik büyüme



Bu durum büyük ölçüde popülist ekonomik politikalardan geri

adım atmayacağı sinyalini veren, seçimlerin favorisi Erdoğan’dan kaynaklanıyor. Analistler büyüme hızının sağlıksız ve sürdürülemez olduğunu belirtip, ekonomik dengesizliklere karşı önlem çağrısı yapsa da geçtiğimiz yıl Türkiye ekonomisi Çin’den hızlı büyümüştü.

Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Erdoğan’ın ekonomi

kurmaylarını toplamasının ardından Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye, büyüme odaklı ekonomi politikaları sayesinde bugünkü seviyesine gelmiştir. Ülkemiz, önümüzdeki dönemde de yine büyüme esaslı ekonomi politikalarıyla yoluna devam edecek" denilmişti.



Nisan ayında açıklanan yeni teşvik önlemleri de yatırımcıların endişesini artıran faktörler arasında. Yatırımcılar para politikasının lira cinsi varlıkları korumak için çok gevşek olduğunu ve cari açığın sürdürülebilir olmadığını belirtirken, Erdoğan’ın yüksek faiz memnuniyetsizliğinin Merkez Bankası’nın çift haneli enflasyondan kurtulmasını engellediği görüşünde.

Uzaklaşma

Endişe sadece ekonomi dünyası ile sınırlı değil. Türkiye, Batı’daki geleneksel müttefiklerinden de uzaklaşıyor. Türkiye

iki yıl önceki darbe girişiminin ardından uygulamaya konan

olağanüstü hal ile yönetiliyor. Erdoğan’ın artan otokratik

yönetimi ile birlikte Türkiye’nin arası en büyük iki sermaye

kaynağıyla açılıyor: Almanya ve ABD. Öte yandan ABD, NATO

müttefikine yönelik yaptırımları değerlendiriyor.

14 milyar dolarlık gelişmekte olan ülke tahvil fonunu

yöneten Aberdeen Asset Management Plc’den Viktor Szabo, "Erdoğan ve partisinin seçim zaferi mevcut sürdürülemez politikaların devamı anlamına gelirse, bu açık bir şekilde iyi bir yatırım senaryosu olmaz" diye konuştu. Szabo "Ben daha yavaş ancak dengeli büyümeyi kabul eden, ani yükseliş ve düşüş döngüsünden kaçınan bir politika değişimi arıyorum" dedi.

Szabo, Erdoğan öncesi dönemdeki siyasi istikrarsızlığa

dönüşün yatırımcılar için daha kötü olabileceğini eklerken,

Erdoğan iktidarının yön değişikliğine gidebileceğini düşünmenin zor olduğunu, bu durumun piyasaları "iki arada bir derede bırakabileceğini" belirtiyor.

Yön değişikliği

Bazıları için en iyi umut Erdoğan ve hükümetinin yönünü

değiştirmesi. Bu argümana göre seçim zaferiyle birlikte Ak

Parti, harcamaları teşvikle seçmenleri etkilemek veya kendisine

yakın şirketleri mega altyapı projeleriyle ödüllendirmek için

bir gerekçe görmeyecek.

ABN Amro Ekonomisti Nora Neuteboom, "Yatırımcılar seçimden

sonra hükümetin kırılganlıkları artırmak pahasına büyüme

adımlarını geri çekeceğinden ümitli. Biz böyle bir

normalleşmenin gerçekleşeceğine ikna olmadık" diyor.

Pazartesi günü Bloomberg TV’ye konuşan Erdoğan, seçimleri

kazanırsa ekonomi ve para politikasında daha fazla rol

oynayacağını söyledi. Erdoğan, "Birilerini bu rahatsız edebilir.

Ama mecburuz. Çünkü vatandaşa hesap veren devleti yönetendir" dedi.

Erdoğan’ın bu açıklamalarının ardından lira dolara karşı

rekor düşük seviyeye indi.

Lira rekor değer kaybı yaşarken, Türkiye özel sektörü de

336 milyar dolarlık döviz cinsi borç yükü altında sendelemeye

başladı. Türkiye bankacılık sektörü büyümeyi sürdürmek için

yurtdışı finansmana ihtiyaç duyarken, yurtiçi talep ve

gayrimenkul temelli kalkınma modelinin ise enerjisi tükeniyor.

Doların yükselişi ve daha yüksek ABD faizleri de borçlanmanın

sürüklediği büyümenin maliyetini artırıyor.

Uzun vade

Londra Merkezli RAM Capital’in fon yöneticisi Ogeday

Topçular, "Türkiye ekonomik olarak 3-4 yıldır, belki de daha

uzun süredir zorlanıyor. Hükümet tarafından alınan siyasi ve

ekonomik kararlar ülkeyi daha kötü bir duruma sürüklüyor" diyor.

Peki yatırımcılar ne görmek istiyor?

Topçular bunu, "Merkez Bankası bağımsızlığı, basın

özgürlüğü, daha iyi dış politika yaklaşımı, daha iyi

uluslararası ilişkiler, daha iyi Ortadoğu stratejisi ve iyileşen

iç politika" olarak sıralıyor. Topçular’a göre geçmiş, bunları

başarmanın uzak olduğunu gösteriyor.

Haziran 2015 seçimlerinde Türkiye’de parlamento çoğunluğu

çıkmayacağının anlaşılmasından sonra siyasi çözümsüzlükle

birlikte koalisyon senaryoları piyasaları sarsmıştı. Yabancı

yatırımcı tahvil piyasasından 2,6 milyar doları çekmiş, Erdoğan

tekrar seçim ilan edene ve Ak Parti parlamento çoğunluğunu

kazanana kadar volatilite sürmüştü.

Capital Economics Kıdemli Gelişen Ülke Piyasaları

Ekonomisti William Jackson, "Piyasalar her zaman Ak Parti

zaferlerini pozitif görmüştü. Ancak bu, genel olarak daha fazla

büyüme vaatleri verildiği için değil belirsizliği azalttığı için

olmuştu. Öngörülemez politika ve reform eksikliğiyle artık

yatırımcıların uzun vadeli beklentisi daha kötümser" diye

konuştu.

Not: Haberin ilk yayımlandığı "Erdoğan'ın seçim zaferi piyasalara olabilecek en kötü ihtimal" başlığında çeviriden kaynaklı bir hata yaşanmıştır. Okuyucularımızda özür dileriz.