Yatırımcılar Almanya'ya borç verebilmek için üzerine para veriyor

İspanya ve İtalya gibi ülkeler borçlanmada zorluk çekerken yatırımcılar Almanya gibi ülkelere borç verebilmek için üzerine para veriyor.

Kimse iki yıl sonra eline 99 euro geçeceğini bile bile 100 Euro borç vermez. Normal insan böyle bir şey yapmaz. Profesyonel yatırımcı ise hiç yapmaz. Normal düşünen bir euroya dondurma alır, kalan parayı da iki yıl yastık altında saklar. Sonuç değişmez, üzerine dondurma da yemiş olur.

Pimco Deutschland şirketinin portföy yönetimini organize eden Andrew Bosomworth’un böyle bir imkânı yok. Pimco, müşterilerinin bir trilyon 800 milyar dolarlık nakit servetini kârlı yatırımlara kanalize eden bir kuruluş. Andrew Bosomworth “Kurumsal yatırımcı parasını çekip banknotları şilte altında saklayamaz” diyor.

'Faizler negatife düştü'

Pimco ve diğer yatırım şirketlerinin yapabileceği tek şey parayı bankada bırakmak. Ama kısa vadede sıfır faizi sineye çekmek şartıyla. Bosomworth, iyi bankaların verdiği faizin de artık negatife düştüğünü belirterek "Diğer bankalar faizi sıfırladı. Riskli bankaların faizi ise sıfırın biraz üzerinde” şeklinde konuşuyor.

Buna bir de bankalara güvenilemeyecek olması ekleniyor. Paranın yatırıldığı bankanın duvara toslama tehlikesi de var. Bu riski karşılamak için banka mevduat karşılığında müşterisine Almanya gibi ülkelerin hazine bonolarını veriyor.

'Bankaya para yatırmaya değmez'

Commerzbank’ın yatırım stratejileri bölümlü başkanı Chris-Oliver Schickentanz bir dizi özel ve resmi finans kuralına uyma zorunluluğu yüzünden bankaya para yatırmaya değmediğini söylüyor. Schickentanz “Parayı bankada bırakamazsınız. Nakit limitinin üzerindeki paranın yatırımda kullanılması yasal zorunluluktur” uyarısında bulunuyor.

Peki, ama parayı nereye yatırmalı? Az riskle çok kâr vadeden yatırım iştirakleri (hedge funds) ve yüksek riskli yatırım araçları pazarlayan şirketler büyük paralarla oynayabiliyor. Commerzbank uzmanı Schickentanz kurumsal yatırımcının ise böyle bir imkânı olmadığını şu sözlerle hatırlatıyor: “Hayat ve emeklilik sigortaları bunu yapabilir. Ama bunlar kamu fonları olduklarından parayı riske sokamaz ve sadece en iyi devlet tahvillerine yatırabilirler.”

Alman hazine bonosu için yarış

Böyle olunca yatırım yelpazesi iyice daralmış oluyor. Bu yılın başlarında yatırımcı altı ay vadeli Alman hazine bonosu alabilmek için adeta birbirine girmiş ve Almanya ilk defa, değil faiz ödemek, aldığından daha azını geri ödemek şartıyla 3,9 milyar euro borçlanmıştı. Pimpco Deutschland başkanı Bosomworth bu işlemin prensibini şöyle açıklıyor: “Bu para yatırabilmek için üstüne para ödemektir. 100 verir, 100 alırsınız. Kulağa pek mantıklı çalınmıyor ama yapılan bu.”

Derecelendirme kuruluşlarından en iyi notu alan Almanya, Hollanda ve Finlandiya gibi ülkeler bedava borçlanabilirken İspanya, İtalya ve diğer Euro ülkeleri artan faiz yükü altında eziliyor. Andrew Bosomworth bu durumun Euro Bölgesi'nin zamanından önce dağılması anlamına geldiğini belirtiyor: “Finans piyasası, yürümeyeceğini anladığı için Euro Bölgesi’ni bölüyor. Bu da, siyasi iradenin er veya geç Euro Bölgesi’ni yaşatabilecek şekilde yeniden yapılandırmak zorunda kalacağı anlamına gelir.” (Deutsche Welle Türkçe)