-Yatırımcı rehberi (6) İSTANBUL (A.A) - 26.11.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal Pazar'da geçen hafta içinde işlem gören hisse senetlerinin, hafta içindeki işlem miktarları, TL olarak en düşük fiyatları, en yüksek fiyatları ve kapanış fiyatlarıyla önceki hafta sonuna ve 2010 sonuna göre değişim oranları da şöyle: Geçen Geçen Geçen 2010 Menkul Haftalık Hafta Hafta Hafta Haftalık Sonuna Kıymet İşlem En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim Göre Dğş Adı Miktarı Fiyatı Fiyatı Fiyatı (Yüzde) (Yüzde) ULUSAL PAZAR TABLONUN DEVAMIDIR İzmir Demir Çelik 6.117.903 3,08 3,42 3,41 1,19 97,68 İzocam 106.177 38,20 45,60 40,70 -10,15 22,27 Kaplamin 108.833 11,80 14,05 12,55 -10,36 -13,15 Kardemir (A) 4.668.759 0,95 1,13 1,01 -10,62 -17,89 Kardemir (B) 5.989.595 1,14 1,40 1,20 -13,67 -9,77 Kardemir (D) 84.289.303 0,72 0,82 0,76 -7,32 0,00 Karel Elektr. 151.223 2,51 2,92 2,70 -7,22 1,57 Karsan Otomotiv 5.032.583 1,01 1,16 1,07 -7,76 -39,27 Karsu Tekstil 2.976.176 2,07 2,17 2,10 -1,87 7,42 Kartonsan 211.738 168,00 198,50 178,00 -9,87 -15,99 Kent Gıda 2.819 116,00 129,50 118,00 -9,58 -30,18 Kerevitaş 69.361 42,70 50,50 44,30 -11,40 -32,62 Kiler 2.394.588 2,70 3,29 2,83 -13,19 -57,89 Klimasan 1.205.907 2,21 2,65 2,30 -13,21 -30,72 Koç Holding 24.012.410 5,22 6,16 5,50 -10,13 -23,98 Konya Çim. 361.470 308,00 368,00 334,00 -6,44 32,52 Kordsa 710.845 3,33 3,88 3,37 -13,14 -3,34 Koza Altın 2.472.146 22,90 26,50 24,65 -3,71 20,27 Koza Madencilik 3.047.311 3,42 3,98 3,65 -7,83 -21,00 Kristal Kola 4.060.716 0,67 0,81 0,71 -12,35 -55,63 Kütahya Por. 485.892 2,17 2,56 2,26 -12,40 -11,37 Latek Lojistik 2.168.695 1,56 1,88 1,60 -14,89 -43,82 Link Bilgisayar 194.381 3,77 4,64 4,06 -12,12 -21,32 Logo Yazılım 390.789 1,43 1,65 1,54 -6,10 -34,75 Mardin Çim. 289.669 5,84 6,38 6,10 -3,48 -13,18 Marmaris A.Y. 543.746 13,90 17,25 14,85 -13,41 -8,33 Marshall 270.165 40,20 45,20 41,90 -6,68 38,74 Martı Otel İş. 6.925.273 0,66 0,79 0,70 -12,50 -36,94 Menderes Tekstil 44.284.408 0,89 1,04 0,94 -8,74 64,21 Merko Gıda 1.665.784 0,97 1,13 1,03 -7,21 -20,77 Metem Enerji Tekstil 28.516.815 0,82 1,01 0,86 -14,85 -144,60 Metro Holding 20.498.727 0,79 0,90 0,86 -2,27 -39,50 Migros 5.438.521 13,25 14,85 13,90 -6,40 -52,72 Milpa 717.076 1,19 1,39 1,23 -10,87 -46,29 Mondi Tire Kutsan 9.713.117 0,95 1,13 1,01 -9,82 -42,29 Mutlu Akü 1.780.840 3,82 4,65 3,94 -15,09 9,88 Net Holding 6.418.809 1,38 1,56 1,45 -3,97 27,68 Net Turizm 11.591.091 0,64 0,79 0,68 -13,92 -30,57 Netaş 1.412.102 115,00 141,00 121,50 -12,90 84,14 Nuh Çimento 1.419.340 10,10 12,00 10,80 1,89 -5,51 Olmuksa 257.882 5,80 7,00 6,18 -10,69 -1,16 OMV Petrol Ofisi 317.422 3,89 4,30 4,00 -7,62 -39,39 Otokar 270.118 24,00 29,70 25,20 -15,15 20,24 Özbal Boru 1.348.654 2,52 3,34 2,75 -16,92 -31,42 Park Elk.Madenclk. 14.606.382 3,51 3,77 3,65 -1,88 -7,12 Parsan 2.630.755 2,02 2,42 2,24 -5,08 18,52 Penguen Gıda 2.153.541 1,23 1,60 1,32 -17,50 -32,31 Petkim 32.086.966 2,02 2,23 2,08 -6,31 -12,61 Pınar Et-Un 321.343 5,26 6,02 5,52 -5,15 -9,20 Pınar Su 4.270.534 3,30 3,93 3,89 7,16 -15,06 Pınar Süt 58.208 13,90 15,55 15,20 -1,62 9,56 Pimaş 180.327 2,82 3,15 2,94 -6,07 -17,65 Plastikkart 621.262 1,53 1,77 1,58 -10,23 -37,55 Ray Sigorta 7.690.010 1,18 1,40 1,29 -4,44 -26,50 Reysaş Lojistik 7.097.072 0,78 0,89 0,79 -12,22 -61,84 Sabancı Holding 28.139.590 5,10 5,76 5,36 -6,62 -23,78 Sanko Pazarlama 207.312 3,60 4,05 3,70 -7,73 -25,40 Sarkuysan 336.189 3,68 4,06 3,76 -7,39 -4,48 Sasa Polyester 6.257.720 1,21 1,44 1,27 -11,81 13,39 Selçuk Ecza Deposu 4.127.608 1,26 1,50 1,33 -10,14 -46,47 Serve Kırtasiye 608.514 0,76 0,89 0,82 -6,82 -29,31 Soda Sanayi 1.561.791 2,89 3,32 3,06 -7,27 36,41 Söktaş 2.090.089 5,82 7,12 6,38 0,00 19,12 Şeker Piliç 3.731.697 1,20 1,40 1,23 -9,56 -53,66 Şekerbank 7.130.693 0,83 0,94 0,91 -2,15 -30,65 Şişe Cam 13.811.453 2,60 3,15 2,81 -9,65 18,65 T. Halk Bankası 48.117.668 9,44 10,45 9,84 -5,38 -22,83 T.Kalkınma Bank. 11.372 5,90 6,40 5,98 -6,85 -41,72 Tat Konserve 566.918 2,07 2,58 2,17 -15,23 -49,53 TAV H.Liman.H 1.583.450 7,30 8,00 7,76 -1,02 3,74 T.Demirdöküm 208.889 9,10 10,56 9,48 -9,28 -15,73 Tek-Art Turizm 21.277.493 0,75 0,92 0,79 -13,19 -31,30 Tekfen Hold. 4.149.839 5,28 5,94 5,58 -6,06 -11,74 TEB 1.054.327 1,36 1,58 1,49 -5,10 -33,18 Tekstilbank 10.096.984 0,56 0,68 0,61 -10,29 -43,52 Tesco Kipa 357.431 6,58 6,94 6,76 -2,59 -36,17 Tofaş Oto.Fab. 6.958.538 5,52 6,14 5,80 -4,61 -21,80 Trabzon Sprtf 2.498.555 14,05 17,75 15,20 -13,64 -27,27 Trakya Cam 6.398.204 2,43 2,78 2,49 -9,12 -19,69 TSKB 6.751.863 1,75 1,98 1,84 -6,60 -17,48 Tuborg 1.288.584 3,60 4,50 3,94 -11,46 55,73 Tukaş 9.557.128 0,97 1,13 1,00 -12,28 -13,79 Turcas Petrol 3.769.730 2,18 2,60 2,24 -13,51 -40,87 Turkcell 11.449.756 8,14 9,40 9,00 -3,23 -14,69 Tüpraş 5.288.547 34,60 38,10 37,00 -3,14 2,41 T.H.Y. 80.871.598 2,20 2,54 2,30 -9,45 -48,89 T.Prysmian Kablo 344.733 1,21 1,38 1,27 -8,63 -4,51 Türk Telekom 15.752.606 6,36 7,14 6,90 -1,71 14,54 Türk Traktör 844.865 28,20 30,40 29,40 -2,65 35,27 Uşak Seramik 4.466.752 4,58 5,90 4,84 -13,88 136,10 Uyum Gıda 439.619 7,06 7,80 7,24 -5,48 -11,06 Ülker Bisküvi 1.014.307 5,12 5,36 5,24 -1,87 -3,93 Ünye Çimento 103.973 3,65 4,09 3,82 -6,37 -6,09 Vakıf Fin.K. 1.260.250 1,55 1,83 1,63 -10,93 -25,91 Vakıfbank 193.311.912 2,44 2,98 2,55 -11,76 -34,48 Vakko Tekstil 8.655.291 1,25 1,52 1,32 -12,58 18,92 Vestel 2.481.169 1,67 1,91 1,75 -7,89 -28,28 Vestel Beyaz E. 1.299.477 1,82 2,01 1,85 -7,50 -42,98 Viking Kağıt 3.975.363 0,92 1,13 0,96 -12,73 -40,74 Y.Kredi Sigorta 71.802 12,35 14,05 12,60 -8,03 -8,95 Yapı Kredi B. 159.128.324 2,69 3,09 2,80 -9,39 -42,39 Yataş 6.089.737 1,00 1,20 1,06 -10,92 -62,14 Yazıcılar H. 1.102.825 9,08 9,22 9,22 0,22 -29,87 Yünsa 1.318.520 3,11 3,45 3,42 -1,72 53,36 Zorlu Enerji 1.398.569 1,43 1,69 1,47 -13,02 -47,31 (Sürecek) (ŞAY-FAN)