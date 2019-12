-Yatırımcı rehberi (5) İSTANBUL (A.A) - 26.11.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal Pazar'da geçen hafta içinde işlem gören hisse senetlerinin, hafta içindeki işlem miktarları, TL olarak en düşük fiyatları, en yüksek fiyatları ve kapanış fiyatlarıyla önceki hafta sonuna ve 2010 sonuna göre değişim oranları da şöyle: Geçen Geçen Geçen 2010 Menkul Haftalık Hafta Hafta Hafta Haftalık Sonuna Kıymet İşlem En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim Göre Dğş Adı Miktarı Fiyatı Fiyatı Fiyatı (Yüzde) (Yüzde) ULUSAL PAZAR Acıbadem Sağ. 48.672 20,40 24,20 21,90 -8,56 73,12 Adana Çim. A 393.219 3,52 3,82 3,61 -5,50 -30,35 Adana Çim. B 102.843 2,36 2,66 2,50 -4,94 -20,34 Adana Çim. C 18.380.176 0,57 0,66 0,60 -9,09 -24,99 Adel Kalemc. 387.253 26,50 28,90 28,30 4,81 45,17 AFM Film 214.378 8,84 10,15 9,20 -8,91 -38,87 Afyon Çim. 587.304 91,75 115,00 96,50 -5,39 -49,89 Ak Enerji 12.287.646 1,92 2,42 2,03 -15,77 -43,77 Akal Tekstil 282.574 1,75 2,04 1,80 -10,00 24,14 Akbank 61.892.499 5,64 6,44 5,96 -6,88 -29,12 Akçansa 180.462 6,88 7,46 6,98 -4,90 -5,13 Akfen Hold. 415.986 7,64 9,40 7,98 -14,93 -36,16 Akın Tekstil 880.132 3,49 3,77 3,69 2,79 -7,75 Aksa 3.151.733 4,10 4,41 4,18 -5,00 14,70 Aksa Enerji 3.549.290 2,60 3,14 2,75 -11,86 -45,65 Aksigorta 34.354.762 1,43 1,58 1,48 1,37 -35,37 Aksu Enerji 2.810.089 3,80 5,12 4,51 -6,43 -6,30 Alarko Carrier 147.637 26,10 31,50 28,00 -10,83 69,75 Alarko Holding 2.373.882 2,79 3,12 2,87 -8,01 -22,13 Albaraka Türk 1.186.718 1,59 1,89 1,63 -13,30 -38,84 A.Teletaş 3.216.417 3,33 3,46 3,41 -0,87 4,92 Alkim Kağıt 4.436.043 1,25 1,42 1,28 -10,49 -16,74 Alkim Kimya 454.556 7,34 8,04 7,60 -5,71 5,30 Alternatifbank 139.368 1,10 1,16 1,11 -3,48 -32,32 Altınyağ 21.386.155 1,60 1,88 1,75 -5,41 43,44 Altınyıldız 108.555 18,10 19,35 18,70 1,08 55,38 Anadolu Cam 930.452 2,72 3,16 2,77 -12,34 -14,13 Anadolu Efes 1.611.754 21,30 22,00 21,40 -2,06 -6,80 Anadolu Hayat 733.957 2,68 2,98 2,70 -9,09 -37,01 Anadl. Isuzu 232.880 8,10 9,34 8,46 -8,24 1,68 Anadolu Sigorta 12.106.354 0,72 0,81 0,76 -6,17 -42,87 Anel Elektrik 1.925.743 1,83 1,97 1,85 -5,13 -24,18 Anel Telekom 3.284.172 0,87 0,99 0,89 -10,10 -38,62 Arçelik 5.792.159 5,40 6,58 5,78 -10,53 -21,87 Arena B.Sayar 983.248 2,01 2,39 2,11 -10,97 -16,80 Arsan Tekstil 2.196.223 1,35 1,57 1,41 -10,19 -48,54 Aselsan 1.909.792 7,12 7,48 7,44 -0,53 -8,27 Asya KatılımB. 54.015.106 1,55 1,82 1,63 -10,93 -42,61 Aviva Sigorta 404.808 8,88 9,98 9,24 -2,94 -14,44 Ayen Enerji 2.245.927 1,23 1,53 1,28 -15,79 -41,14 Aygaz 967.974 8,64 9,32 8,78 -5,59 10,05 Bagfaş 164.643 155,50 172,50 162,50 -5,25 -1,46 Bak Ambalaj 2.609.904 2,20 2,51 2,37 -4,82 27,42 Banvit 976.962 2,95 3,45 3,03 -8,73 -38,33 Batı Çimento 154.945 5,54 6,66 5,80 -11,85 -21,89 Batısöke Çim. 957.717 1,16 1,40 1,24 -10,79 -24,31 Beşiktaş F.Y. 4.381.893 6,48 7,58 7,00 -7,16 -22,74 BİM Mağazalar 1.760.161 46,80 50,75 49,00 -3,45 -4,72 Bimeks 3.848.316 2,47 2,77 2,62 -3,68 -45,64 Bizim Toptan 941.865 20,35 23,40 21,45 -8,33 -20,96 Bolu Çimento 1.015.280 1,33 1,54 1,40 -7,89 -9,46 Borova Yapı 4.981.023 1,38 1,61 1,48 -5,73 -31,16 Borusan Mann. 606.358 19,90 23,20 21,00 -8,89 16,02 Borusan Yat.P 234.172 7,88 8,88 8,24 -6,36 -12,82 Bosch Fren S. 44.697 120,00 142,50 126,00 -10,64 -40,85 Bossa 2.876.315 2,13 2,45 2,24 -8,57 7,69 Boyner Mağaz. 5.272.902 2,01 2,55 2,20 -14,73 -46,99 Brisa 108.350 131,50 151,00 138,00 -8,61 4,33 BSH Profilo 8.734 80,00 90,00 83,75 -6,94 -39,31 Burçelik 534.078 6,70 7,96 6,82 -14,11 -38,43 Burçelik Vana 1.321.529 5,68 6,90 6,00 -3,85 85,76 Bursa Çim. 258.572 4,01 4,64 4,30 -6,52 -5,92 Carrefoursa(A) 13.251 12,65 14,60 13,30 -7,64 -31,62 Carrefoursa(B) 17.830 14,50 17,15 14,80 -10,57 -39,84 Coca Cola İρe. 218.147 20,10 22,00 20,30 -6,67 0,66 Compnt.Döktaş 277.364 5,90 6,78 6,16 -8,33 32,19 Creditwest F. 75.701 2,62 2,94 2,74 -6,80 -1,40 Çelebi H. S. 224.922 18,10 20,20 18,65 -6,75 -15,08 Çelik Halat 617.957 3,35 3,94 3,48 -6,20 -1,97 Çemtaş Çelik 2.014.868 1,21 1,39 1,26 -9,35 18,87 Çimbeton 392.700 40,10 49,60 42,70 -11,78 1,67 Çimentaş 15.612 6,58 7,24 6,88 -3,10 -24,73 Çimsa 731.726 7,36 8,04 7,54 -5,28 -18,63 Demisaş Döküm 461.070 1,19 1,38 1,22 -10,29 -42,85 Denizbank 1.337.507 11,00 16,05 14,05 15,64 26,58 Denizli Cam 348.562 8,16 9,14 8,34 -8,35 -60,29 Dentaş Ambalj 800.074 1,16 1,39 1,20 -14,89 -36,84 Derimod 690.182 3,51 4,18 3,89 -7,38 -15,07 Desa Deri 4.540.533 0,83 0,96 0,89 -7,29 -29,92 Deva Holding 5.084.832 1,77 2,09 2,08 2,46 -31,69 Ditaş Doğan 116.796 2,57 2,95 2,68 -5,96 -17,28 DO & CO Restaurants 57.380 67,25 73,00 67,75 -7,19 11,15 Doğan Gztclk. 475.271 1,73 2,05 1,79 -4,28 -43,35 Doğan Holding 186.881.838 0,47 0,59 0,51 -13,56 -54,46 Doğan Yayın Holding 118.142.730 0,48 0,60 0,52 -14,75 -97,96 Doğuş Otomotiv 2.361.324 3,04 3,36 3,13 -5,15 -52,72 Duran Doğan B. 1.511.198 1,61 1,97 1,76 -9,28 -35,53 DYO Boya 2.989.038 0,87 1,07 0,90 -15,09 -48,86 Ecz.Başı İlaç 5.877.418 1,88 2,07 1,94 -6,28 -20,02 Ecz.Başı Yapı 226.154 2,70 3,03 2,81 -6,33 -5,39 Ecz.Başı Yat 1.506.150 4,22 4,60 4,34 -5,86 -13,74 Edip G.Menkul 807.266 0,99 1,25 1,07 -13,01 -48,56 Ege Endüstri 311.794 68,50 81,00 80,75 9,49 207,46 Ege Gübre 45.512 77,75 87,00 80,00 -7,51 -35,14 Ege Seramik 6.404.908 1,44 1,78 1,50 -15,73 -30,86 Emek Elektrik 3.555.903 0,58 0,69 0,61 -11,59 -61,29 Enka İnşaat 3.082.175 3,88 4,52 4,14 -8,00 -17,25 Erbosan 470.102 18,90 22,20 19,70 -10,45 54,94 Ereğli D. Ç. 20.551.885 2,94 3,36 3,11 -7,72 -12,98 Ersu Gıda 41.555.915 0,91 1,62 1,00 -34,64 6,38 Escort Computer 505.243 8,30 9,32 8,76 -1,57 85,20 Favori Dinl.Yer. 35.768.932 0,93 1,37 0,97 -28,68 -35,18 Fenerbahçe Sp. 4.806.637 39,80 47,30 46,00 3,84 -14,02 Feniş Alüminyum 1.235.185 1,26 1,54 1,32 -14,29 -43,95 Finans F. Kiralama 140.992 3,49 3,69 3,61 0,84 -0,82 Finansbank 7.044.305 3,64 4,90 4,05 5,74 -22,99 FM.İzmit Piston 345.888 13,05 15,50 13,90 -10,32 -12,29 Ford Otosan 3.506.437 13,50 14,95 14,00 -5,72 17,36 Frigo Pak 935.479 0,92 1,08 0,98 -5,77 -27,82 G.Saray Sportif 239.017 176,50 217,50 185,00 -14,15 -51,70 Garanti Bankası 352.616.218 5,60 6,22 5,92 -4,82 -22,82 Granti Factoring 51.832 3,54 3,92 3,63 -7,40 -42,56 Gentaş 2.606.475 1,38 1,65 1,46 -11,52 28,33 Gersan Elekt. 1.513.965 1,68 1,79 1,73 -1,14 59,69 Global Yat.H. 15.290.702 0,91 1,06 1,00 -5,66 -4,76 Goldaş Kuyum. 23.791.668 0,53 0,61 0,56 -8,20 -46,15 Good-Year 1.092.201 43,10 50,75 45,00 -11,33 103,13 Göltaş Çim. 395.137 48,00 61,00 52,80 -8,17 -23,69 GSD Denizcilik 1.503.502 0,83 0,99 0,86 -13,13 -67,79 GSD Holding 22.614.881 0,53 0,65 0,57 -12,31 -46,73 Gübre Fabr. 1.200.881 10,50 12,95 11,10 -13,95 -35,28 Güneş Sigor. 1.252.949 1,74 1,89 1,80 -4,26 -15,49 Hektaş 2.039.170 1,18 1,29 1,22 -5,43 -13,23 Hürriyet 26.547.835 0,67 0,84 0,71 -14,46 -60,99 Işıklar Yatırım Hold. 17.055.347 0,75 0,89 0,80 -10,11 -38,46 İdaş 4.581.159 0,65 0,83 0,70 -14,63 -74,84 İhlas Ev Aletleri 40.786.498 0,63 0,72 0,65 -10,96 -51,49 İhlas Gazetecilik 5.516.280 1,45 1,70 1,52 -10,59 -62,09 İhlas Holding 89.259.615 0,76 0,83 0,80 -2,44 -67,03 İhlas Yayın Hold. 12.048.229 0,63 0,78 0,67 -14,10 -64,36 İndeks Bilgs. 276.845 2,15 2,50 2,25 -10,36 -14,20 İntema 405.232 10,45 11,45 11,00 3,77 45,12 İpek Matbaclk. 2.786.414 3,03 3,48 3,19 -8,86 -13,78 İş Bankası A 1 26650,00 26650,00 26.650,00 0,00 -11,17 İş Bankası B 10 1250,00 1340,00 1.300,00 -3,70 -32,28 İş Bankası C 266.867.015 3,43 3,91 3,57 -8,46 -32,72 İş Bank. (KU) 0 0,00 0,00 7.000,00 0,00 -27,07 İş Finansal K. 6.572.067 0,93 1,11 1,00 -9,91 -17,33 İş Yat.M.Değ. 420.837 1,31 1,45 1,36 -5,56 -29,00 İttifak Hold. 2.150.452 5,12 6,14 5,32 -13,36 -29,07 (Sürecek) (ŞAY-FAN)