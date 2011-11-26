-Yatırımcı rehberi (2) İSTANBUL (A.A) - 26.11.2011 - Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL olarak 2010 sonu, önceki ve geçen hafta sonu fiyatları, haftalık değişim miktar ve oranlarıyla 2010 sonuna göre değişim oranları şöyle: (TL) 2010 . Sonuna Yatırım 2010 Önceki Geçen HAFTALIK Göre Aracı Sonu H.Sonu H.Sonu DEĞİŞİM Değişim Adı Fiyatı Fiyatı Fiyatı Miktarı Yüzde Yüzde ALTIN Külçe Altın 70,35 100,90 101,75 0,85 0,84 44,63 Cumhuriyet 472,00 678,00 683,00 5,00 0,74 44,70 İAB'de Külçe 70,45 101,05 101,44 0,39 0,39 43,99 DÖVİZ ABD Doları 1,5500 1,8230 1,8790 0,0560 3,07 21,23 Avro 2,0720 2,4680 2,4930 0,0250 1,01 20,32 İngiliz Sterlini 2,4100 2,8900 2,9300 0,0400 1,38 21,58 İsviçre Frangı 1,6550 2,0100 2,0500 0,0400 1,99 23,87 (Sürecek) (ŞAY-FAN)