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Ekonomi

Yatırımcı rehberi (2)   İSTANBUL (A.A)

26 Kasım 2011 16:44

-Yatırımcı rehberi (2)   İSTANBUL (A.A) - 26.11.2011 - Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL olarak 2010 sonu, önceki ve geçen hafta sonu fiyatları, haftalık değişim miktar ve oranlarıyla 2010 sonuna göre değişim oranları şöyle:   (TL) 2010 .     Sonuna Yatırım 2010 Önceki Geçen    HAFTALIK   Göre Aracı Sonu H.Sonu H.Sonu     DEĞİŞİM   Değişim Adı Fiyatı Fiyatı Fiyatı Miktarı  Yüzde Yüzde ALTIN Külçe Altın 70,35 100,90 101,75 0,85 0,84 44,63 Cumhuriyet 472,00 678,00 683,00 5,00 0,74 44,70 İAB'de Külçe 70,45 101,05 101,44 0,39 0,39 43,99 DÖVİZ           ABD Doları 1,5500 1,8230 1,8790 0,0560 3,07 21,23 Avro 2,0720 2,4680 2,4930 0,0250 1,01 20,32 İngiliz Sterlini 2,4100 2,8900 2,9300 0,0400 1,38 21,58 İsviçre Frangı 1,6550 2,0100 2,0500 0,0400 1,99 23,87   (Sürecek)  (ŞAY-FAN)

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