Yatırımcı Mark Mobius: Türk Lirası ucuz, faizler de fena değil; alım tavsiye ediyorum

Ünlü yatırımcı Mark Mobius, “Türk Lirası ucuz , alım tavsiye ediyorum” dedi. Sabancı Üniversitesi Finans Mükemmeliyet Merkezi (CEF) tarafından İstanbul’da düzenlenen Finans Piyasalarının Geleceği konferansında konuşan Mobius, “Türkiye’de faizler de fena değil” değerlendirmesinde bulundu. Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, parasal genişleme döneminin dünya ekonomisinde dengeleri bozduğunu, paranın gerçek yatırımlara değil portföy yatırımlarına gittiğini, gelir dağılımının bozulduğunu söyledi ve Türkiye’de yüksek özel sektör borcu ve enflasyonun sorun olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Bloomberg, yatırımcıların Türkiye konusunda kaygılı olduğuna işaret etti. Bloomberg analizinde, seçimin ardından TL’deki değerlenmenin bir gün bile sürmemesine ve tahvil faizlerinin rekor tazelemesine dikkat çekildi.

Ağır ceza riski

Erdoğan’ın ekonomik sorunları nasıl ele alacağı ve para politikaları üzerinde ne tür bir kontrol uygulayacağı konusunda yatırımcıların emin olmadığını belirten Bloomberg, “Erdoğan’ın yatırımcıları kazanmak için çok çalışması gerekecek ve yatırımcılar muhtemelen onu ve Merkez Bankası’nı test etmeye devam edecek” ifadesini kullandı.

Analizde, Erdoğan’ın seçim öncesinde ekonomiyi hızlandırdığı ancak yatırımcıların Erdoğan’ın ekonomiyi daha sürdürebilir bir yöne çekme konusunda ciddi olmayabileceği konusunda kaygılı olduğu değerlendirmesi yer aldı. Alliance Bernstein LP’den yükselen piyasalar direktörü Shamaila Khan, Mobius’un görüşünü tekrarlayarak “Türkiye yatırımcılar için çok ilginç bir fırsat olabilir. Piyasa katı bir şekilde Erdoğan’ın yetkilerini nasıl kullanacağına odaklanacak. Eğer Erdoğan son birkaç aydakine benzer politikaları sürdürürse Türk varlıklarının çok ağır şekilde cezalandırılma riski var” diye konuştu.