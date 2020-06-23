Yatırım vaadiyle 300 milyon lira toplayan kuyumcu, ortadan kayboldu

Diyarbakır’da aralarında eski vali, başsavcı ve onlarca esnafın da olduğu kişilere yatırım vaadi veren kuyumcu, yaklaşık 300 milyon lira topladıktan sonra kayıplara karıştı.

Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu vatandaşlara yatırım vaadi vererek 300 milyon TL’ye yakın para topladı. Paralarla beraber ortadan kaybolan kuyumcu, telefonlarını kapattı geriye sadece kuyumcu dükkanında bulunan sahte altın bilezikleri bıraktı.

Çalışanlarını dahi dolandıran, kuyumcunun yakalanması için operasyon başlatılırken, savcı kararıyla dükkan açılıp incelendi.

Kuyumcunun, kendini toparlayıp geri geleceğini aktardığı iddia edildi. (İHA)