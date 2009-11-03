Yatırım uzmanı Faber: Bütün sistem çökecek

Yatırım uzmanı ve girişimci Marc Faber, krizin sebeplerinin hiçbir şekilde çözülmediğini savunarak, ''Binada çatlaklar vardı, biz onların üzerini boyadık. Hükümetler zorluklarla karşılaşacak, para basacaklar, Batı dünyasında yaşanan standartlar düşecek, savaşa sürükleneceğiz ve bütün sistem çökecek'' dedi.

Garanti Masters Özel Bankacılık'ın davetlisi olarak geldiği İstanbul'da konferans veren Faber, kapitalizm tarihinde, 2002-2007 yılları arasında yaşanan global ekonomik canlanma dönemi gibi bir dönem yaşanmadığını kaydederek, ''Bu parlak dönemin bir maliyeti de olacaktı'' değerlendirmesinde bulundu.

Faber, para basılarak refah üretilemeyeceğini vurgulayarak, senkronize aşırı büyümenin ABD'deki ''tüketim balonu''ndan kaynaklandığını, ABD'nin sermaye harcamalarını göz ardı ederek, tüketime önem verdiğini anlattı.

ABD'nin para politikalarına ''kötü'' demediğini kaydeden Faber, ''ABD'nin para politikaları ABD için kötü, ama dünyanın diğer bölümleri için iyi'' görüşünü dile getirdi.

Faber, tarihte ilk kez, gelişmekte olan ülkelerde otomobil satışlarının, gelişmiş ülkelere kıyasla daha yüksek hale geldiğini aktarırken, gelişmekte olan ülkelerin daha fazla büyüdüğüne işaret etti. Faber, ''(Hemen gidin gelişmekte olan ülkelerden hisse satın alın) demiyorum. Gelişmekte olan ülkelere normalde insanların yatırdığından daha fazla para yatırmak gerekiyor'' diye konuştu.

''ABD'nin, fakir ülkeleri soyup soğana çevirdiği için zenginleştiğini'' söyleyen Faber, ABD'nin büyük borç balonlarına yol açan para politikaları uyguladığını da kaydetti.

-''DOLARIN UZUN VADEDE DEĞER KAYBEDECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUM''-

Marc Faber, Çin para biriminin gelecekte Japon Yen'i gibi bir değer artışı göstereceği, Çin'in ham madde, petrol talebinin artmaya devam edeceği ve petrol üretimi düşeceği için petrol fiyatlarının artacağı, doların uzun vadede değer kaybedeceği tahmininde bulurken, jeopolitik faktörlerin varlık piyasalarında önem taşıyacağına dikkati çekti.

Krizin sebeplerinin hiçbir şekilde çözülmediğine dikkati çeken Faber, ''Binada çatlaklar vardı, biz onların üzerini boyadık. Hükümetler zorluklarla karşılaşacak, para basacaklar, Batı dünyasında yaşanan standartlar düşecek, savaşa sürükleneceğiz ve bütün sistem çökecek'' dedi.

Soruları da yanıtlayan Faber, bundan sonraki savaşın daha önce yaşananlar gibi olmayacağına işaret ederken buna internet sistemlerinin çökertilmesi örneğini verdi.

Gelişmekte olan ülkelerin yeni dünyada önemli hale geldiklerini vurgulayan Faber, Türkiye'nin bu savaşta nerede yer alacağına yönelik bir soru üzerine, daha az Batı merkezli olmak durumunda kalacağını, Asya merkezli olabileceği görüşünü dile getirerek, ''Türkiye, büyük ihtimalle ABD politikalarını daha az destekler hale gelecek'' diye konuştu.