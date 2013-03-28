Yatırım uzmanı Marc Faber: Altına yatırım yapmak kimseyi kurtarmaz



Yatırım uzmanı Marc Faber, şu anda piyasaların sistemik bir kriz yarattığını, altının bile bu krizden kaçmaya yardımcı olmayacağını ifade etti.

Piyasalarda "Doktor Kıyamet" olarak bilinen Gloom Boom & Doom blogunun yazarı Marc Faber neden altına yatırım yapmadığını çok ilginç bir öngörüyle açıkladı.

Cnbce.com'da yer alan habere göre, merkez bankalarının ekonomileri canlandırmak için para bastığında bunun reel ekonomiye bir yansımasının olmadığını, sadece finansal piyasaları canlandırdığını söyledi.

Merkez bankalarının bu şekilde küresel ekonomide sistemik krize davetiye çıkaran bir balon yarattığını belirten Faber, bu durumda altına yatırım yapmanın bile kimseyi kurtaramayacağını belirtti.