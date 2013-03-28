T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Yatırım uzmanı Marc Faber: Altına yatırım yapmak kimseyi kurtarmaz

Yatırım uzmanı ve girişimci Marc Faber, 'Merkez bankalarının küresel ekonomide sistemik krize davetiye çıkardığını' söyledi

28 Mart 2013 11:36


Yatırım uzmanı Marc Faber, şu anda piyasaların sistemik bir kriz yarattığını, altının bile bu krizden kaçmaya yardımcı olmayacağını ifade etti.

Piyasalarda "Doktor Kıyamet" olarak bilinen Gloom Boom & Doom blogunun yazarı Marc Faber neden altına yatırım yapmadığını çok ilginç bir öngörüyle açıkladı.

Cnbce.com'da yer alan habere göre, merkez bankalarının ekonomileri canlandırmak için para bastığında bunun reel ekonomiye bir yansımasının olmadığını, sadece finansal piyasaları canlandırdığını söyledi.

Merkez bankalarının bu şekilde küresel ekonomide sistemik krize davetiye çıkaran bir balon yarattığını belirten Faber, bu durumda altına yatırım yapmanın bile kimseyi kurtaramayacağını belirtti.

ETİKETLER

marc feberaltınyatırım uzmanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24