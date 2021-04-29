Akbank kârını yıllık bazda yüzde 55 artırdı

Akbank 2021'in ilk çeyreğinde beklentileri aşarak 2 milyar 27 milyon TL net kâr açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel bazda yüzde 10, yıllık bazda yüzde 55 artışa karşılık geliyor.

Tacirler Yatırım, Akbank'ın beklentilerden daha fazla kâr açıklamasını beklentilerden daha yüksek gerçekleşen ticari işlem karına bağladı. Şeker Yatırım bunun yanı sıra ücret ve komisyon gelirleri ile karşılıklardaki beklentilerin üzerindeki gerçekleşmelere dikkat çekti.

Akbank’ın TL kredi hacmi ilk çeyrekte tüketici segmenti öncülüğünde çeyreksel yüzde 3,4 büyüme gösterdi.