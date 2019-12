‘Yatırım için Türkiye’de her kapıyı çalardım’

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vedat Akgiray, ‘ekonomik büyümesi ve siyasi istikrarı devam edecek bir ülke’ olarak nitelediği Türkiye’ye bugün yatırım yapmanın, geçen yıllara göre çok daha cazip olduğunu söyledi.



Akgiray, “Ben yabancı işadamı olsaydım Türkiye’ye yatırım yapmak için her kapıyı çalardım. Yatırımcılardan ricam, bugünü iyi değerlendirmeleri. SPK olarak sizlerin yanınızdayız” dedi.



‘Ankara krizi yaşamıyor’



ULI Türkiye ve Finans Dünyası tarafından düzenlenen, ‘Türk Gayrimenkul Sektörünün Körfez Yatırımcıları ile Buluşması’ konulu toplantıda konuşan Akgiray, şunları söyledi:



“Sıkıntının herkes farkında. İstanbul’da yüzlerin çoğu gülmüyor ama Ankara’da gülüyor. Orada insanlar krizi yaşamıyor. Maaşlar, işler değişmiyor. Fakat lütfen yüzler gülsün, çünkü her kriz fırsattır. Bugün gülün, bir yıl sonra belki herkesin yüzü gülmeye başlayınca, pazarlık çok zor olacaktır.”



Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Erdoğan Bayraktar da İstanbul’un finans merkezi olmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Bu proje, 2009-2010-2011 yıllarında mutlaka gerçekleşecek. Bunu öngören ve yatırımlarını bu doğrultuda yapan bundan mutlaka kazançlı çıkacak” dedi.



Bayraktar, “Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, teşbihte hata olmaz, her tarafta var. Yaban arısı sokmuş deli dana gibi her tarafa koşuyor. İnşallah bunlar meyvesini verir” dedi.

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Alpaslan Korkmaz, Türkiye’nin krizden sonra bile potansiyeli olduğunu ve dış yatırımlar açısından 15’inci sırada yeraldığını belirterek, “Türkiye’ye gelmeyen pişman olacak” dedi.



Yatırımcıların rotası Türkiye



Toplantıya Körfez’den katılan Unicorn Investment Bank Direktörü Mohammed Marai, Türkiye’de konut, ofis ve sanayi yatırımlarına baktıklarını söyledi.



Qatari Diar Türkiye Genel Müdürü Fatih Kara da Türkiye’de 500 milyon dolarlık konut yatırımı planladıklarını ifade etti.



1.5 trilyon dolarlık sermaye İstanbul’da



Urban Land Institute (ULI) Türkiye Başkanı Haluk Sur, toplantıya sermaye büyüklükleri toplam 1.5 trilyon dolar eden 27 Körfez şirketinin katıldığını söyledi. Sur, “Bu buluşmada arsa, arazi, konut gibi gayrimenkullerini pazarlamak için bize başvuranların haddi hesabı yok. Ancak toplantının hedefi bu değil, firmalar ikili görüşmelerle gelecekteki işbirliği fırsatlarını araştıracaklar” dedi.



Haluk Sur, toplantıya Körfez ülkelerinden 142 yatırımcının davet edildiğini, ancak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Bahreyn ziyareti nedeniyle birçok yatırımcının son anda gelmekten vazgeçtiğini söyledi. Sur, “Buna rağmen aralarında Abu Dabi Yatırım İdaresi’nin de olduğu birçok yatırımcı toplantıya geldi. Türk şirketleri de bu toplantıya büyük ilgi gösterdi” dedi.



Körfez’den gelen firmalar



Al Aman Insurance

Al A’Ayan Real Estate

DCD Group

Bright Start Holdings

Limitless1

Limitless2

Deyaar

Amlak Finance/Deyaar

PTA

ADIH

TAIB Bank

ADIC

Akwaan

Investments House

Unicorn Investment Bank

Qatari Diar n Emaar

Orion Investments

AHL



‘Türkiye’ye kesinlikle yatırım yapacağız’



Suudi Arabistan sermayeli AHL şirketinin CEO’su Abdülaziz Al Hassan, “Türkiye’ye, kesinlikle yatırım yapacağız. Bütçe sınırımız yok. Türkiye bizim için hâlâ imparatorluk” dedi.