Yatırım fonlarında sıfır vergi netleşmedi

Ekonomi yetkilileri, yerli yatırımcıların hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetlerinden elde ettikleri kazançlardaki stopajı sıfırlamaya karar veren Maliye’nin, yatırım fonlarında nasıl bir uygulama yapılacağı üzerinde çalıştığını söylediler.



Yatırım araçlarına ilişkin stopajı düzenleyen kararnamenin bu hafta içinde hazırlanarak Bakanlar Kurulu’na gönderilmesi planlanıyor. Düzenlemenin yapıldığı 5527 sayılı yasada stopaj oranlarını sıfıra kadar indirmeye Bakanlar Kurulu’na yetki veriliyor.



Üst düzey bir ekonomi yetkilisi, “Hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetlerindeki vergi sıfırlanacak ancak yatırım fonlarında nasıl bir vergileme olacağı ya da olmayacağı üzerinde çalışma halen devam ediyor. Kısa süre içinde bu konu netleştirilecek” dedi.



Yatırım araçlarından alınan verginin sıfırlanmasıyla birlikte bir miktar vergi kaybının olacağını belirten yetkili, “Kriz ortamında piyasa açısından önemli bir karar ve bunun maliyetinin bir şekliyle üstlenilmesi gerekiyordu” değerlendirmesinde bulundu.



Hükümet, 2006 yılında yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak, yerli yatırımcıların finansal yatırım araçlarından elde ettikleri kârlara uygulananstopajı yüzde 15’ten yüzde 10’a düşürmüş, yurtdışı yerleşiklerin finansalar açlardan Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlara uygulanacak stopaj oranını da sıfıra indirdi.



Maliye Bakanlığı’ndan bir yetkili, “Yerli ve yabancı yatırımcılar arasında bir vergi adaletsizliği vardı. Burada yerli yatırımcılardan farklı yollarla Türkiye’deki işlemlerini yapanlar vardı. İş dünyası ile yapılan değerlendirme sonucunda yerli yatırımcıların hisse senedi dahil, kamu kağıtlarından elde ettikleri kazançlardaki verginin sıfırlanması kararlaştırıldı” dedi.



‘HAKSIZ REKABETE YOL AÇILMAMALI’



Bir başka üst düzey ekonomi yetkilisi de bu alanda yapılacak düzenlemelerin yatırım araçları arasında haksız rekabete yol açmaması gerektiğini, yatırım fonlarının da bu kapsamda değerlendirilmesinin yararlı olacağını belirtti. Ancak yetkili, Maliye Bakanlığı’nın yaptığı çalışmanın sonucuna göre hangi alanların nasıl düzenleneceğinin netleşeceğini bildirdi.



Yetkili, mevduata yönelik bir düzenleme yapılmaması ve yatırım fonlarında verginin sıfırlanması halinde mevduattan kaçış olabileceğini de kaydetti.



Söz konusu düzenlemenin anayasaya aykırılığı ile ilgili iki ayrı dava halen Anayasa Mahkemesi gündeminde bulunuyor. Yüksek Mahkeme’nin önümüzdeki günlerde yerli ve yabancı arasındaki vergi eşitsizliğine ilişkin düzenlemenin iptaline ilişkin başvuruları birleştirerek görüşmesi bekleniyor.

