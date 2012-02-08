-Yatırım fonlarına yeni düzenleme İSTANBUL (A.A) - 08.02.2012 - Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) tarafından hazırlanan yatırım fonlarının sınıflandırma kriterlerine ilişkin düzenleme, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile yatırım fonları 9 fon sınıfına ayrılırken, her fon sınıfında uluslararası standartlarla karşılaştırma ölçütlerine göre oluşturulan alt başlıklar yer alıyor. TKYD Başkanı Gür Çağdaş, yeni düzenlemenin detaylarını basın toplantısıyla paylaştı. TKYD'nin Türkiye'de kurumsal yatırımcıların gelişmesi, uluslararası standartlara ulaşılması, kurumsal sermaye birikiminin oluşması için faaliyette bulunduğunu hatırlatan Çağdaş, bu alanda dünyadaki yenilikleri takip ettiklerini, bu yenilikleri Türk sermaye piyasasına adapte etmeye çalıştıklarını anlattı. Yatırım fonlarının büyüklüğünün bugün dünyada 23 trilyon dolara ulaştığını, emeklilik fonlarının büyüklüğünün ise 25 trilyon doları bulduğunu bildiren Çağdaş, bu fonların ülkelerin GSMH'lerı içinde yüzde 40'lara ulaştığını anlattı. Türkiye'de ise rakamların henüz çok düşük olduğunu, fon büyüklüğünün GSMH'nin yüzde 4,5'i civarında olduğunu belirten Çağdaş, Türkiye'nin uzun yıllar yüksek faiz, enflasyondan geldiğini, yatırım ve yatırımcı kültürlerinin değişimin zaman alacağını anlattı. Çağdaş, bugün Türkiye'nin hiç olmadığı kadar iyi koşullara sahip olduğunun altını çizerek, TKYD'nin de bundan hareketle yeni düzenlemeler konusunda çalıştığını söyledi. Yatırım fonları için de böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Çağdaş, A ve B tipi fonların vergisel farklılığı ortaya koymak için yapıldığını hatırlatarak, yaptıkları çalışma ile fon sınıflandırmasını uluslararası standartlara göre belirlendiğini kaydetti. 9 yeni fon sınıfı oluştuğunu, fonların yatırım ölçütlerine göre karşılaştırılıp sınıflandırıldığını belirten Çağdaş, bunun objektif ve doğru şekilde sıralamayı sağlayacağını anlattı. Yatırım fonlarının yatırım stratejilerinin yatırımcılar tarafından daha iyi anlaşılabilmesi ve benzer yatırım stratejisine sahip fonların getirilerinin ve giderlerinin daha etkin bir şekilde karşılaştırmasının yapılabilmesi açısından uygulamanın faydalı olacağını ifade eden Çağdaş, bundan sonraki adımın ise derecelendirme çalışması olacağını bildirdi. Çalışmayı SPK ile birlikte gerçekleştirdiklerini anlatan Çağdaş, A ve B tipi ayrımı devam ettiği için çalışmanın iç tüzüklerde değişiklik doğurmadığını, tebliğ ile bunu gerçekleştirdiklerini söyledi. Çağdaş, Türk sermaye piyasasında önemli değişiklikler yaşandığını da anımsatarak, piyasanın önemli büyüklüklere ulaşacağını ifade etti. Hisse senedi fonlarında yüzde 10 stopaj uygulamasında da bir değişiklik yapıldığını bildiren Çağdaş, hisse senedi ağırlığına sahip fonların da stopajdan muaf tutulduğunu kaydetti. Böylece hisse fonlarındaki dezavantajlı durumun ortadan kalktığının altını çizen Çağdaş, bu konuda çalışmaların bittiğini, ilgili kararnamenin beklendiğini söyledi. Toplantıda verilen bilgiye göre mevcut sistemde A tipi ve B tipi fonlar altında yer alan fon türleri, yeni sınıflandırma ile 9 ana fon sınıfının alt sınıflarında yer alacak. Yeni fon sınıflandırmasında, para piyasası fonları, tahvil bono fonları, karma fonlar, hisse senedi yoğun fonlar, uluslararası fonlar, esnek fonlar, özel fonlar, fon sepeti ve empia fonları yer alıyor. Yatırımcı yeni sınıflandırma ile tam olarak hangi enstrümana yatırım yaptığını görebilecek. SPK kararı gereği fonların iç tüzük ve izahnamelerinde yer alan A tipi ve B tipi tanımlamalarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek. Yeni sınıflandırmanın takibi TKYD tarafından yapılacak. SPK, fon sınıflandırmasının uygulamasında ve kurumların yeni sisteme geçişlerindeki çalışmalarda TKYD'yi yetkilendirirken, TKYD yeni fon sınıflandırmasını web sitesinde yayınlayacak. TKYD ve FonMarket işbirliği ile hazırlanan yeni sınıflandırma tablosu ise fonların kıyaslamaları her türlü kriter açısından objektif olarak yapılabilecek. Yeni çıkan fonlar ve karşılaştırma ölçütlerindeki tüm değişiklikler, fon kurucuları tarafından TKYD'ye bildirilecek.