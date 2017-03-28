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Ekonomi

Yatırım devi sermaye artırımına gidiyor

İsviçreli banka, halka arz yoluyla 4,05 milyar dolar gelir elde etmeyi planlıyordu

28 Mart 2017 15:17

İsviçreli yatırım bankası Credit Suisse sermaye artırımına gidiyor.

Credit Suisse CEO'su Tidjane Thiam, mümkün olan en kısa sürede sermaye artırma planı hakkında bir karar vereceğini belirtti.

Thiam, Reuters'a yansıyan açıklamalarında sermaye artırımının türü ve zamanı hakkında ise detay vermedi.

Halka arz planı

BusinessHT'de yer alan habere göre Credit Suisse daha önce yaptığı bir açıklamada, İsviçre bankacılık bölümünde bir azınlık hissesinin halka arzı yoluyla satışını planladığını duyurmuştu.

Banka bu yolla 4,05 milyar dolar gelir elde etmeyi planlıyordu.

2016'da 2.75 milyar dolar zarar

Bankanın 2016 zararı 2,75 milyar dolar ve bu zarar sermaye yeterliliğine önemli bir darbe vurdu. 

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