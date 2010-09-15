-YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSINA VEKALETEN ATAMA İSTANBUL (A.A) - 15.09.2010 - Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı görevine Hüseyin Aslan vekaleten atandı. Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansından yapılan açıklamada, Aslan'ın Ajans bünyesinde 2007 yılından bu yana İngiltere Temsilcisi olarak görevini yürüttüğü, Ajans bünyesine katılmadan önce Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı, İngiltere'de sürdürdüğü kariyerinde ayrıca Ocean Uluslararası Havacılık ve Lojistik Ltd. Genel Müdürü, Rotterham Lord'u Danışmanı ve İngiltere Türk Talebeleri Yardımlaşma Cemiyeti Direktörlüğü görevlerinde bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, 1996 yılında Erciyes Üniversitesi İktisat Bölümünde lisans programını tamamlayan Hüseyin Aslan'ın, daha sonra sırasıyla Londra Üniversitesinde uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanında master, Exeter Üniversitesi Politika Bölümünde doktora ve London School of Economics Avrupa Enstitüsünde post-doktora çalışması yaptığı belirtildi. Ekonomi politikası, uluslararası diplomasi, uluslararası ekonomik ilişkiler, Avrupa çalışmaları, yabancı sermaye yatırımı ve Türkiye'nin dış politikalarındaki çalışmalarına yönelik Lordlar Kamarasında ve İngiltere'nin çeşitli üniversitelerinde konferanslar organize eden Aslan'ın, İngiltere Kraliyet Enstitüsü–Chatham House üyesi olduğu bildirildi.