Yatırım araçlarında haftalık durum

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,19 değer kazandı.

İMKB'de Bileşik Endeksi, haftalık bazda 1.589,91 puan artarak, 49.790,74 puandan 51.380,65 puana çıktı.

Haftalık bazda 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,24, Cumhuriyet Altının gram satış fiyatı yüzde 1,82 yükseldi.

Önceki hafta sonu 49,20 lira olan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 50,30 liraya, 330,00 lira olan Cumhuriyet Altınının satış 336,00 liraya çıktı.

Kapanışta bugün, haftalık bazda Amerikan Dolarının satış fiyatı yüzde 0,41, avronun satış fiyatı yüzde 1,47 oranında arttı. Doların kapanıştaki satış fiyatı 1,4680 liraya, avronun satış fiyatı 2,2050 liraya çıktı.

Yatırım fonlarına katılma belgeleri geçen hafta ortalama yüzde 0,05 değer kazandı.

İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,12 ile yüzde 0,15 arasında gerçekleşti.

Önde gelen ve değerlendirmeye alınan 10 kamu ve özel bankanın faiz oranlarına bakıldığında, mevduat faizinin haftalık net getirisi, bir aylık mevduatta yüzde 0,14'ü buldu.

Önceki hafta sonunda ortalama faizleri yüzde 7,2 dolayında olan haftalık reponun net getirisi yüzde 0,13 oldu.