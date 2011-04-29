Yatırım araçlarında altın lider

T24- İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,81 değer kazandı.

İMKB 100 Endeksi haftalık bazda 558,37 puan artarak, 68.691,77 puandan 69.250,14 puana çıktı.

Haftalık bazda 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 2,31, Cumhuriyet Altının satış fiyatı yüzde 2,43 oranında arttı.

Önceki hafta sonu 73,55 lira olan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 75,25 liraya, 493,00 lira olan Cumhuriyet Altınının satış fiyatı da 505,00 liraya çıktı.

Kapanışta bugün, haftalık bazda Amerikan Dolarının satış fiyatı yüzde 0,07 oranında, avronun satış fiyatı yüzde 2,04 oranında arttı. Doların kapanıştaki satış fiyatı 1,5190 liraya, avronun satış fiyatı 2,2540 liraya yükseldi.

Yatırım fonlarına katılma belgeleri geçen hafta ortalama yüzde 0,14 oranında değer kazandı.

İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,14 ile yüzde 0,16 arasında gerçekleşti.

Önde gelen ve değerlendirmeye alınan 10 kamu ve özel bankanın faiz oranlarına bakıldığında, mevduat faizinin haftalık net getirisi, bir aylık mevduatta yüzde 0,12'yi buldu.