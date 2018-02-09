Yatalak hasta, ambulans yerine ticari aracın bagajında taşındı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE\'de 80 yaşındaki yatalak hasta İsmail Karaboyun, tedavi için getirildiği hastanedeki muayenesinin ardından, iddiaya göre talep ettiği ambulans verilmeyince, ticari aracın bagajında eve götürüldü. Oğlu Veli Karaboyun, konuyla ilgili Valiliğe, BİMER\'e ve Sağlık Bakanlığına şikayette bulunduğunu söyledi. İl Sağlık Müdürlüğü ise kendilerine konunun iletilmesinin ardından ambulans sevk edildiğini, ancak ailenin kabul etmediğini açıkladı.

Toprakkale İlçesi Dağıstan Mahallesi\'nde oturan, prostat kanseri, yatalak hasta İsmail Karaboyun, bugün saat 10.00 sıralarında ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası\'na getirildi. Karaboyun\'un tedavisinin ardından kendisine refakat eden oğlu Veli Karaboyun, eve geri dönebilmek için ambulans talebinde bulundu. Ancak iddiaya göre Veli Karaboyun, hiçbir sonuç alamadı.

Ambulans verilmemesine tepki gösteren Karaboyun, \"Babam yatalak hasta, tedavi için hastaneye getirdik. Geri götürebilmek için 112\'yi aradım \'yardımcı olamayız\' dediler, evde bakım hizmetleri ile görüştüm \'bizim aracımız 15 günden önce çıkamaz\' dediler, hastane yönetimine yönlendirdiler, onlar da \'biz yardımcı olamayız\' dediler. Valiliğe, BİMER\'e ve Sağlık Bakanlığı\'na şikayette bulundum. 3-4 saattir burada bekliyorum. Bu hasta aç susuz burada bekliyor, hasanın demek ki değeri yok\" dedi.Babasının 12 defa prostat ameliyatı olduğunu ifade eden Karaboyun, \"Bu devlet böylemi bakacak bu hastaya\" diyerek tepkisini dile getirdi.

Osman Karaboyun, babasını ticari aracın bagajına koyup, eve götürdü.

AMBULANS GÖNDERİLDİ KABUL ETMEDİLER

İl Sağlık Müdürlüğü de iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıkalamada şöyle denildi:

\"Osmaniye 112 Komuta Kontrol Merkezi aranarak hastaneye hasta nakli istenmiş ve hasta saat 09:58\'de Osmaniye Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binasına nakledilmiştir. Hastanın hastane ek binasında muayenesini tamamlanmıştır. Hasta yakınları 112 Acil Hizmetleri Komuta Kontrol Merkezini arayarak eve naklini istemiştir. 112 Acil Hizmetleri Komuta Kontrol Merkezi tarafından hasta evde sağlık hizmetlerine yönlendirilmiştir. Sağlık Müdürlüğümüzün haberi olduğu ilk anda sosyal sorumluluk kapsamında hareket edilerek ilgililere gerekli talimatlar verilmiş ve 1 ambulansımız hastaneye yönlendirilerek hastaya ulaşılmıştır. Ancak hasta verilecek bu hizmeti reddetmiştir. Müdürlüğümüz tarafından bu konuda ile ilgili gerekli incelemeler başlatılmıştır.\"

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