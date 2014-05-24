Futbolda "fazlasıyla iyiyim" diyen milli futbolcu Atletico Madridli Arda Turan, tekniği hakkında yapılan yorumları eleştirdi. Arda Turan, milli takımla dünya kupası finali oynamak için tüm servetini vermeye hazır olduğunu da belirtti.

Atletico Madrid'i 18 yıl aradan sonra La Liga şampiyonluğuna taşıyan kadronun en önemli ismi Arda Turan, GQ Dergisi'nin Haziran ayı sayısına içini döktü.

Başarının özgüven getirdiğini belirten milli oyunucu, "Hızlı bir adam değilim. Fiziksel özelliklerim de çok iyi değil. Ama son üç senede Avrupa'nın zirvesine oynayan bir takımın banko oyuncusuysam, kazandığı tüm kupalara doğrudan etki etmişsem, demek ki benim de iyi özelliklerim var. Konu futbol olunca çok fazla mütevazılık yapmam. Ben bu işte iyiyim, hem de fazlasıyla iyiyim" dedi.



'Tekniği fena değil ne demek'



Türkiye'de kendisiyle ilgili yapılan yorumları eleştiren Arda, "Tekniği fena değil falan yazıyor ya, çok gülüyorum. Benim her özelliğimi eleştir ama tekniği fena değil ne demek! Ben yatakta top sektiren adamım. Ama sınırlarımı da bilirim. Hayatımda hiçbir zaman bir Ronaldo, bir Messi olamam. Ama iyi bir takımın çok iyi bir parçası olurum" diye konuştu.



'Alabileceğim her şeyi öğrendim'



Gheorghe Hagi'nin futbolculuğunda katkısının çok büyük olduğunu ifade eden Arda, "Bir şansım daha vardı, Türk futbolunun altın jenerasyonundaki ne kadar isim varsa takım arkadaşımdı. Onlardan alabileceğim her şeyi aldım" açıklamasını yaptı.



'İspanyol gazeteciler bana gülmüştü'



Arda, Madrid'e ayak bastığından beri hiç mahçup olmadığını anlatırken, "İmza attığım gün Real Madrid'e, Barcelona'ya kafa tutacak bir ekip olacağız dediğimde, İspanyol gazetecilerin çoğu gülmüştü. Bugün geldiğimiz nokta, imza attığım ilk gün hayalini kurduğum noktaydı" dedi.



'Sıfır liram kalsın'



Milli takımla finaller oynamayı ve kupalar kazanmayı hayal ettiğini aktaran Arda, "Dünya kupasında final oynamak için sahip olduğum her şeyi veririm. Sıfır liram kalsın, hiç umurumda değil" ifedelerini kullandı.



'Messi'ye ara pası atmak fena olmazdı'



Atletico Madrid'de oynamaktan son derece mutlu olduğunu vurgulayan Arda, "Farklı bir takımda oynama imkanımın olsa, Guardiola'nın Barcelona'sını isterdim. Messi'ye bir ara pası atmak fena olmazdı" diye espri yaptı.