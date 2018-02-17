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Yatakta ölü bulundu

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da Semih Turan Atılgan (45), annesi ile birlikte yaşadığı evde, yatakta ölü bulundu

17 Şubat 2018 18:58

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da Semih Turan Atılgan (45), annesi ile birlikte yaşadığı evde, yatakta ölü bulundu.
Olay, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi\'nde meydana geldi. 4 yıl önce eşinden ayrılan bir çocuk babası Semih Turan Atılgan\'ı yatakta hareketsiz bulan annesi Necla Atılgan, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Atılgan\'ın öldüğü belirlendi.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Atılgan\'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. 

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