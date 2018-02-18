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Yatakta ölü bulunan kadının uyuşturucudan öldüğü iddiası

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, kimliği belirlenemeyen kadın, dün gece misafir olduğu Kemal K

18 Şubat 2018 15:30

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, kimliği belirlenemeyen kadın, dün gece misafir olduğu Kemal K.\'ye ait evde, yatakta ölü bulundu. Aldığı yüksek dozda uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirdiği tahmin edilen kadının kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.
Olay, merkez Melikgazi İlçesi Danişmentgazi Mahallesi, Palacı Sokak\'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan Kemal K.\'ye dün misafir olan kadın, iddiaya göre yatmadan önce uyuşturucu aldı. Sabah Kemal K., uyandırmak için odaya girdiğinde kadını hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği saptandı.
Aldığı yüksek dozda uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde durulan kadının cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için tahmin Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.
Polis, Kemal K.\'yi, ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

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