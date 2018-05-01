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Yatakta eşini çekiçle öldürdü; 'Hiç pişman değilim' dedi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da 40 yıllık eşi Hanife Bicil'i (64) yatakta başına çekiçle vurarak öldüren Ali Bicil (64), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

01 Mayıs 2018 15:25

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da 40 yıllık eşi Hanife Bicil\'i (64) yatakta başına çekiçle vurarak öldüren Ali Bicil (64), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bicil, gazetecilerin \"Pişman mısızın?\" sorusuna, \"Hiç pişman değilim\" diye yanıt verdi.
Çöplü Mahallesi\'nde oturan 4 çocuk babası Ali Bicil ile eşi Hanife Bicil\'i (64) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Bicil, yatak odasında eşi Hanife\'nin başına çekiçle vurdu. Hanife Bicil kanlar içinde kalırken, Ali Bicil Çarşı Polis Merkezi\'ne giderek, eşini öldürdüğünü belirterek teslim oldu. Ali Bicil\'in ifadesi doğrultusunda adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yatakta kanlar içinde bulduğu Hanife Bicil\'in yaşamını yitirdiğini saptadı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hanife Bicil\'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı.
PİŞMAN OLMADIĞINI SÖYLEDİ
Cinayet zanlısı Ali Bicil, polis merkezindeki ifadesinde, “Her gün tartışıyorduk, her şeye karışıyordu. Hiç kimseye huzur ve rahat vermiyordu. Olayın olduğu sabah yine benimle tartışmaya başladı. Ceviz kabuğunu doldurmayan konularda tartışma yaratıyordu. Pişman değilim” dedi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ali Bicil, gazetecilerin \"Pişman mısınız?\" sorusuna, “Hiç pişman değilim” dedi.

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