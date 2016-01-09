'Yatakta çıkardığın sesleri sınıfta çıkaramazsın' diyen öğretmene ceza yok; kız öğrenciye 2 hafta uzaklaştırma

Karabük Üniversitesi'nde, zorlandığı dersteki montaj işlemini başardığı için “Yaptım” diye sevincini gösteren kız öğrenciye, "Yatakta çıkardığın sesleri burada çıkaramazsın" diyen öğretim üyesi E.L.'ye üniversite yönetimi tarafından ceza verilmezken; öğrencinin iki hafta okuldan uzaklaştırılmasına karar verildi.

Öğretmenin sözlerinin sosyal medyada deşifre edilmesini sağlayan kız öğrencinin uzaklaştırılma gerekçesi olarak, "Yüksek öğretim kurumu personelinin kurum içinde ya da dışında şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemde bulunduğu" gösterildi.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre; Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümü ikinci sınıfında okuyan İ.K., geçen 2 Aralık’ta araştırma görevlisi E.L.’nin verdiği “Solidworks” dersine girdi.

Montaj hakkındaki ders sürerken, bu konuyu anlamakta zorlanan İ.K. bir arkadaşından yardım istedi. Montaj yapımını gösteren arkadaşı, “Diğer üç tanesini kendin yaparsan öğrenebilirsin” dedi. İ.K. 20 dakikalık bir uğraştan sonra montaj işlemini yapınca, çevresindekilerin duyacağı şekilde sevinçle “Yaptım” dedi. Bunun üzerine E.L., öğrencisine, “Yatakta çıkarttığın sesleri burada çıkartamazsın, burası sınıf ortamı” diye bağırdı.

İ.K. de, “Sınıfta siz ne diyorsunuz hocam” diye tepki gösterdi. Dersten sonra İ.K. ve sekiz kız öğrenci, E.L.’nin odasına giderek, kendisini şikayet edeceklerini söyledi. E.L. de, “İstediğiniz yere şikayet edin” dedi. Daha sonra dekanlığa çağrılan İ.K., “Hocanız özür dilesin ve bu iş tatlıya bağlansın” denildi. Ancak İ.K. ve arkadaşları, E.L.’nin derslerine girmek istemediklerini belirterek, yaptırım uygulanmasını talep etti. Buna karşılık dekanlık yetkilileri olayın basına yansımaması için öğrencileri uyardı.

Öğrenci Kolektifleri'nin Facebook hesabında

İ.K., geçen cumartesi günü Teknoloji Fakültesi Dekanlığı’na iki dilekçe verdi. Şikayet dilekçesinde, “Olaydan ruhen ve psikolojik olarak etkilendim. Yaşadığımız olayla ilgili sınıfta tanıklarımız var. Öğretim görevlisinden şikayetçiyim. Üniversitenin olayı soruşturmasını istiyorum” dedi.

İkinci dilekçede, E.L. hakkında soruşturma başlatıldığı yönünde bilgi aldığını kaydeden İ.K., Bilgi Edinme Kanunu kapsamında, soruşturma kapsamındaki evrakları talep etti.

Bu arada E.L.’nin, İ.K.’nin üyesi olduğu Öğrenci Kolektifleri adlı topluluğun Facebook hesabına girerek mesaj attığı ortaya çıktı. E.L., grup tarafından kendisi hakkında ‘tacizci’ denilmesine karşılık olarak, “Öncelikle şunu belirteyim ki tarafımdan uygunsuz bir laf çıkmıştır. Bunun için bu arkadaştan özür dilemiştim. Tokalaşıp odadan ayrılmıştır. Bu lafı savunmuyorum. Ama şu var ki sitenizde, hakkımda tecavüzcü ve tacizci gibi hiç de hoş olmayan ithamlar yapılmakta ve paylaşılmaktadır. Bunu yayınlayanların ve paylaşanların hakkında yasal yollara başvuracağım” diye yazdı.

Ders vermeye devam ediyor

İ.K.'nin şikayette bulunması üzerine E.L.'nin bu öğrencinin dersine girmesine son verildi. E.L. okuldaki diğer derslere katılmaya devam ederken; taciz edilen ve şikayette bulunan kız öğrenciye ceza kesildi. İ.K.'ye "Yüksek öğretim kurumu personelinin kurum içinde ya da dışında şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemde bulunduğu" gerekçesiyle 8-21 Şubat 2016 tarihleri arasında iki hafta süreyle okuldan uzaklaştırma cezası verildi.