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Yatak odasında yakaladığı eşinin sevgilisini öldürdü

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde, işçi 37 yaşındaki Özkan E

06 Kasım 2017 16:23

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ\'nin Babaeski ilçesinde, işçi 37 yaşındaki Özkan E., iddiaya göre, evinin yatak odasında, eşi 39 yaşındaki Saadet E. ile birlikte olurken yakaladığı 48 yaşındaki lokantacı Ayhan K.\'yi bıçaklayarak öldürdü. Eşini de yaralayan Özkan E., polis tarafından gözaltına alındı.
Babaeski\'de bir fabrikada işçi Özkan E., iddiaya göre, eşi ve 1 çocuğunun annesi Saadet E.\'nin son zamanlarda kendisini aldattığından şüphelenmeye başladı. Eşini takibe alan Özkan E., dün gece, \"Gece vardiyasına gidiyorum\" diyerek saat 20.00 sıralarında evinden ayrıldı. Bir yere gizlenen Özkan E., evine gelen olup olmadığını izlemeye başladı. Bu sırada evine bir erkeğin girdiğini gören Özkan E., bir süre bekledikten sonra anahtarla kapıyı açıp, eve girdi. Yatak odasına yönelen Özkan E.; eşi Saadet E. ile Ayhan K.\'nin birlikte olduklarını görünce, cinnet getirdi. Özkan E., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Ayhan K. ile eşi Saadet E.\'ye saldırdı. İki kişi de aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde kaldı.
Çığlıkları duyan komşuların ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri geldi. İçeri giren polisler, Özkan E.\'yi güçlükle etkisiz hale getirip, gözaltına aldı. Ambulansla  Babaeski Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan, lokantacı Ayhan K., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Saadet E.\'nin tedavisi ise devam ediyor.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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