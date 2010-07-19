-YATAK İMALATHANESİ YANDI İZMİR (A.A) - 19.07.2010 - İzmir'in Karabağlar ilçesinde 3 katlı yatak imalathanesi, çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, Karabağlar 641/5 Sokak'ta Mustafa Küçüksöke'ye ait 3 katlı yatak imalathanesinde, yatakların bulunduğu bölümde yangın çıktı. Yataklardaki pamuk ve elyafların tutuşması sonucu yangın kısa sürede büyüyerek, tüm binayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için köpükle müdahale etti. İtfaiye erleri yoğun dumandan etkilenmemek için gaz maskesi takarak çalıştı. Yangın alanına gelen İzmir Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanı Fuat Barandır, ekiplerin çalışmasını koordine etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çabası sonucu, alevler çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. İş yerinde çalışan işçiler, yatakların bulunduğu bölümde bir anda alevlerin yükseldiğini, kısa sürede tüm binayı sardığını söylediler. Yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü, çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.