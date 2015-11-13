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Yatağından kalaşnikof çıkan zanlı: Keleş’e aşığım, annemden daha çok seviyorum, onsuz uyuyamıyorum!

"Önce Allah'a sonra keleşe kurban olayım"

13 Kasım 2015 15:58

Adana polisi bazı iş yerlerini haraca bağlayan çete üyelerine yönelik yaptığı operasyonda yatağından ‘kalaşnikof’ olarak bilinen AK-47 çıkan kişi kendini "Keleş'i çok seviyorum, ona aşığım, anamdan daha çok seviyorum" diyerek savundu.

Hürriyet’in haberine göre Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eğlence yerleri ve bazı iş yerlerini haraca bağlayan bir çeteyi belirledi.

Polis, bu tespitin ardından çeteyi bir süre takibe aldıktan sonra 9 Kasım 2015 günü şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Operasyon sırasında yatağında kalaşnikof marka uzun namlulu silahla yakalanan H.A., koltuk değneğiyle adliyeye götürüldü.

Polis operasyonda uzun namlulu silahın yanı sıra 5 tabanca, pompalı tüfek, balta ele geçirdi. Polis gözaltına alınan şahısları emniyete götürerek sorguya aldı. Zanlılar 4 gün boyunca sorgulandıktan 'Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak' suçlarından adliyeye sevk edildi.

H.A. basın mensuplarının neden silahla yattığını sorması üzerine, şöyle yanıt verdi: 

"Evet ağabey silaha aşığım, seviyorum. Çocukluğumdan beri huy. Uzun namlulu emanet olmazsa yatamıyorum. Çünkü hasmım çok. Sağolsun Allah razı olsun devletimizden milletimizden bize yardımcı oluyor. Ama seviyorum, annem 'Keleşsiz yatma oğlum' dedi. Rahmetli babam öyle söylerdi. Çok seviyorum hem de annemden daha çok seviyorum. Çünkü keleş ne zaman yola çıksam beni yolda bırakmıyor. Bu sakat halimle. Seviyorum kurban olayım ona. Önce Allah'a sonra keleşe kurban olayım. Keleşsiz yatmam, ömür boyu yatmam. Allah sizi ve devletimizi başımızdan eksik etmesin." 

 

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