Yatağan'daki iş cinayeti sonrası gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı!

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde 11 işçinin yaralanması ve 2 işçinin ölmesine neden olan kömür sevkiyat bandının çökmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı.

Sendika.org'un haberine göre, Muğla’da Yatağan Termik Santrali'ndeki iş cinayetinde gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı.Geçtiğimiz günlerde Yatağan Termik Santral'indeki kömür sevk bandı çökmüş, 11 işçi göçük altında kalmıştı. Göçükten ilk olarak çıkarılan 9 işçi hastaneye sevk edilirken, uzun süren arama kurtarma çalışmalarında 2 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Olayla ilgili soruşturma kapsamnında 5 kişi gözaltına alınmıştı.

''Özelleştirme öncesi önlemler alınmadı''

Özelleştirme öncesinde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alındığını fakat özelleştirme sonrasında bu uygulamaların yeterince yerine getirilmediğini iddia edilmişti. Ayrıca santralin bakıma ihtiyacı olduğu öne sürülmüştü.

Yaşanan iş cinayetinin ardından açılan soruşturma kapsamında santral direktörü dahil 5 kişi gözaltına alınmıştı. Pazartesi günü adliyeye sevk edilen 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konuya ilişkin yazılı basın açıklama yapan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, serbest bırakılma kararına itiraz ettiklerini belirtti.

2 ayrı bilirkşi heyeti oluşturduk

Yavuz, ''İlk etapta, İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli personele gerekli incelemenin yapılması, olaya dair bilgisi olan kişilerin tespit edilmesi ve ifadelerine başvurulması talimatları verilmiştir. Santrale ait merkezi kamera sisteminde bulunan kaza öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde kaza anına dair kamera görüntüleri temin edilmiş, iş güvenliği uzmanı, makine mühendisi, inşaat mühendisi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde iş güvenliği uzmanlığı alanında öğretim görevlilerinden oluşan 2 ayrı bilirkişi heyeti oluşturulmuştur'' dedi.

Soruşturmaya ilişkin oluşturulan iki farklı bilirkişi heyetinden rapor alındığını belirten Yavuz, ön inceleme raporunda santral direktörü S.T. 1’inci derece, santral müdürü A.D. 2’nci derece, santral müdür yardımcısı R.H.A. 2’nci derece, dış işleri müdürü M.Ü. 3’üncü derece asli kusurlu bulunduğunu kaydetti. Ayrıca iş güvenliği uzmanı S.D.’nin de tali kusurlu olduğunu belirtti.