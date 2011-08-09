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YATAĞAN TERMİK SANTRALİ'NDE PATLAMA MUĞLA (A.A)

09 Ağustos 2011 13:10

-YATAĞAN TERMİK SANTRALİ'NDE PATLAMA MUĞLA (A.A) - 09.08.2011 - Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan termik santralde meydana gelen patlamada, 1 işçi yaralandı. Santraldeki enerji nakil işlemi sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Elbiseleri alev alan bölgede görevli Oray Okçu (40), yapılan ilk müdahalenin ardından Yatağan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Patlama nedeniyle santralin 3. ünitesinin devre dışı kaldığı bildirildi. Yeniköy Elektrik Üretim A.Ş. (YEAŞ) Genel Müdürü Nuri Şerifoğlu, yaptığı açıklamada, patlamanın enerji besleme besleme noktasında meydana geldiğini belirterek ''Santralin devre dışı kalan 3. ünitesini devreye almak için çalışmalar sürüyor'' dedi.

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