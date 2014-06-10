Yatağan işçileri Türk-İş Genel Merkezi'ni işgal etti

TES- İş sendikasına bağlı Yatağan işçileri bugün Türk-İş'i işgal etti. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın odasına giren 60 işçi odayı işgal etti. TES- İş Şube Başkanı Fatih Erçelik, "Evlat sıkışırsa baba evine sığınır, baba bizi kurtar der. Bizim babamız da evimiz de Türk-İş. Biz bu özelleştirme iptal edilene kadar Türk-İş'ten ayrılmayacağız, burada yatıp burada kalkacağız" dedi.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'ın haberine göre, Başkan Erçelik Soma'da 301 arkadaşlarını kaybettiklerini hatırlatarak, "Ne yazık ki bu facia özelleştirmelere karşı çıkma konusundaki haklı davamızı bir kez daha ortaya koydu. Soma olmak istemiyoruz, bu özelleştirme durdurulmalı. Ha şimdi ölmüşüz ha 3 gün sonra, ne fark eder? Başbakan'ı göreve çağırıyoruz, bu ihaleleri iptal edin, biz ölmek istemiyoruz" dedi.

Erçelik, Yatağan Termik Santrali'nin ertelenen ihalesinin cuma günü saat 14.00'te yapılacağı bilgisini aldıklarını belirterek, hem bunun hem de Yeniköy ve Kemerköy santralleri satışının iptalini istedi.

10 aydır Yatağan'da eylem yapan işçiler iki aydır da Ankara'da Kurtuluş Parkı'nda eylem yapıyor.

İşçilerin odasında beklediği Türk İş Başkanı Ergün Atalay Cenevre'de bulunuyor.