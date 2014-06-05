Yatağan işçileri Abdullah Gül'ün konvoyunun yolunu kesti

Özelleştirme karşıtı eylemleriyle adını duyuran Yatağan işçileri, Muğla'da, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün konvoyunun geçeceği yolu keserek eylem yaptı. Gül ve beraberindekiler yolunu değiştirmek zorunda kaldı.

Bir süredir özelleştirmeye karşı eylemde olan Yatağan işçileri, Muğla’da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün aracının bulunduğu konvoyun yolunu kesti.

Eylemci işçilerin öncü konvoyun geçeceği güzergahta trafiği durdurması üzerine Gül’ün aracının da aralarında bulunduğu konvoy bir köy yoluna saparak yola devam etti. Korumaların bulunduğu öncü konvoyun yolunun kesilmesi üzerine arbede yaşandı.

Jandarma işçilere müdahale ederken, barikatı aşan eylemciler gösteriyi 20 dakika daha devam ettirdi.