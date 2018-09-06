Yatağan Belediye Başkanı'ndan 'kömür ocağı' tepkisi

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Yatağan Belediye Başkanı CHP\'li Hasan Haşmet Işık, ilçe merkezindeki 1670 dönüm ruhsatlı alanda açık ocak kömür işletme projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği\'ne uygun bulunmasını eleştirerek, projeye tepki gösterdi.

Yatağan Belediye Başkanı Haşmet Işık, ilçe sakinleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Yatağan Belediye Meclisi Toplantı Salonu\'ndaki toplantıda, ilçe merkezindeki 1670 dönüm ruhsatlı alanda açık ocak kömür işletme projesine \'ÇED olumlu\' karanının verilmesi görüşüldü. Ayrıca ilçe merkezinde kömür ocağı istemeyenlerin ortak imza topladığı dilekçe de Belediye Başkanlığı\'na teslim edildi. Başkan Işık, konunun muhataplarından biri olmalarına karşın projeyi internet sitesinden öğrendiklerini belirterek, \"Daha önce belediyemize bilgi verilmesi gerekiyordu. Muğla Valiliği\'ne sunulan dosyanın Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği\'nin 17\'nci maddesi doğrultusunda incelenip uygun bulunmuş. Projeye ilişkin ÇED sürecinin başlamasına rağmen bizim bilgimiz dışında gelişen olaylar var. 9 Eylül\'e kadar bununla ilgili itirazlarımızı yapacağız. Yaklaşık 1670 dönümlük alanda yapılması planlanan çalışmanın bir an önce durdurulması için siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ortak hareket edeceğiz. Hep birlikte yasal mücadelemizi yapacağız\" diye konuştu.

Açık ocak kömür işletme projesiyle belirtilen 1670 dönümlük alanda; yerleşim yerleri, kamu kurumları, fabrikalar, sanayi tesisleri, ticari alanlar, tarım alanları, hayvancılık tesisleri ve arsalar olduğunu kaydeden Başkan Işık, şunları söyledi:

\"1670 dönümlük alanda, gerçekte çok az bir kömür var. Belki de 1 aylık bir kömür var. Bundan dolayı ruhsatlandırılması, astarı yüzünden pahalı olacaktır. Bunun karlı bir çalışma olmadığını ve altında başka şeyler olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu kadar pahalıya mal olacak çalışma sonucunda cüzi miktarda kömür çıkartılması kafamızda şüpheler oluşturmaktadır. Burada yapılacak en güzel şey, yetkililerin bu çalışmayı durdurması. Çünkü bu alan üzerindeki ve çevresindeki alanlar için konulacak şerhlerle vatandaşlarımız mağdur edilecektir. Bunun hayata geçmesiyle Yatağan biter. Yatağan\'ın giriş kapısı olan bir yerde bu tesisin işletmeye açılması demek, Yatağan\'ın ölmesi demek. Yatağan\'ın orta yerinde kömür çıkarttırmamak için elimizden geleni yapacağız. Bu yüzden biz Yatağanlılar olarak bunun durdurulmasını istiyoruz.\"

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