-YAT YARIŞLARI YAPILDI İSTANBUL (A.A) - 15.05.2011 - ''W Collection Sailing Cup Bosphorus 2011'' yat yarışları yapıldı. Boğaziçi'nde düzenlenen ve 73 teknenin katıldığı ve iki rotadan oluşan yarışın, bir rotası Kuruçeşme–Bebek Şamandra–Çırağan Sarayı olarak, diğer rotası ise Kuruçeşme–Beykoz Dönüş Şamandrası–Çırağan Sarayı arasında gerçekleşti. Yarışlar sonucunda sınıflarında ilk sırayı alan yatlar şöyle: IRC 1: Provezza IRC II: Aggressivo Kahve Dünya IRC III: Turkcell Alize IRC IV: Jumbo IRC V: XL Destek Sınıfı: Bacchus