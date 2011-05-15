T24 LogoT24 Logo
Spor

YAT YARIŞLARI YAPILDI İSTANBUL (A.A)

15 Mayıs 2011 18:38

-YAT YARIŞLARI YAPILDI İSTANBUL (A.A) - 15.05.2011 - ''W Collection Sailing Cup Bosphorus 2011'' yat yarışları yapıldı. Boğaziçi'nde düzenlenen ve 73 teknenin katıldığı ve iki rotadan oluşan yarışın, bir rotası Kuruçeşme–Bebek Şamandra–Çırağan Sarayı olarak, diğer rotası ise Kuruçeşme–Beykoz Dönüş Şamandrası–Çırağan Sarayı arasında gerçekleşti. Yarışlar sonucunda sınıflarında ilk sırayı alan yatlar şöyle: IRC 1: Provezza IRC II: Aggressivo Kahve Dünya IRC III: Turkcell Alize IRC IV: Jumbo IRC V: XL Destek Sınıfı: Bacchus

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24