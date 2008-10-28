Yat yarışları Marmaris'in yüzünü güldürdü

Marmaris'te bu yıl rekor katılımla başlayan yat yarışları, ilçenin tanıtımı ve ekonomisine büyük katkı sağladı. Organizasyonu düzenleyen `Marmaris Uluslararası Yat Kulübü'nün (MIYC) Başkanı Yalçın Çetin, 16 ülkeden 121 yelkenli teknenin mücadele ettiği yarış haftasına katılan 900 yatçının, ilçeye yaklaşık 1 milyon dolar bırakacağını söyledi.



Koç Allianz Sigorta, Netsel Marina ve Marmaris Belediyesi sponsorluğunda, 25 Ekim'de başlayan 31 Ekim'e kadar devam edeceği belirtilen 19'ncu Uluslararası Marmaris Yat Yarışları Haftası, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Almanya, Avusturya, Kazakistan, Estonya, Ukrayna, İngiltere, Fransa, Bulgaristan, İtalya, Hollanda, Danimarka, Yunanistan, İsviçre ve İsveç'ten gelen 900 yatçının katılımıyla başladı. MIYC Başkanı Yalçın Çetin, toplamda 92 deniz mili yol kat edilecek yarışlarda, 50 grubun kendi tekneleriyle, 71 grubun da ortalama 3 bin euro ödeyerek kiraladıkları yelkenlilerle mücadele ettiklerini belirtti. Yarış haftasının, ilçenin tanıtımında da etkili olduğunu belirten Yalçın Çetin, şunları söyledi:



``Kiralanan 71 tekneye ödenen toplam para 215 bin euro civarında. Yani yaklaşık 450 bin YTL değerinde. Yarışların ekonomik katkısı sadece bununla kalmıyor. Belirli gelir seviyesinin üzerindeki yatçılar hafta boyunca ilçede para harcıyor. Tüm bunlar hesaba katıldığında organizasyonumuzun, yaz sezonunun bittiği ve tüm dünyanın ekonomik krizle boğuştuğu bu günlerde, Marmaris'e 1 milyon dolar civarında katkı sağlayacağını tahmin ediyoruz. Bunun yanı sıra yarışlara gelen yabancılara, Marmaris'i tanıtma fırsatı buluyoruz. 1990'da yaptığımız ilk yarış haftasına sadece 9 tekne katılmıştı. Bu yıl rekora ulaştık. Bunun en önemli sebebi, Marmaris'e gelip görenlerin vazgeçememesi, gördükleri güzellikleri yakınlarıyla paylaşması.''



Başkan Acar'dan teşekkür



Marmaris Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ali Acar da sponsorları arasındaki yer aldıkları organizasyonun ilçe tanıtımında önemli bir yere sahip olduğuna inandıklarını söyledi. Etkinliğin sezon sonunda gerçekleştiğine dikkat çeken Ali Acar, ``Yat kulübü, 19 yıldır bu işi aralıksız ve başarılı bir şekilde yürüttü. Bu süre zarfında da sezonun bitmeye yüz tuttuğu günlerde Marmaris'imize canlılık ve renk kazandırdı, tanıtımımıza katkım sağladı. Kendilerine bu sebeple çok teşekkür ediyoruz. Bundan böyle de elimizden geldiğince kendilerine destek vermeyi sürdüreceğiz'' dedi.

