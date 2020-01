Yat kaptanlığı kurslarına talep arttı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Yat Kaptanlığı Kurs Koordinatörü Yard.Doç.Dr. Oğuz Atik, deniz turizmi sektörüne artan ilgiye bağlı olarak kurs başvurularının da arttığını, önemli bir istihdam alanı oluştuğunu söyledi.

Lisans ve yüksek lisans programlarının yanı sıra yıllardan bu yana çeşitli mesleki eğitim programları ile denizcilik sektörüne katkı sağladıklarını ifade eden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Denizcilik Fakültesi öğretim üyesi Yard.Doç.Dr. Oğuz Atik, 20\'nci dönem yat kaptanlığı kursunun devam ettiğini bildirdi. Fakültede 2006 yılından bu yana şubat ve eylül aylarında başlamak üzere yılda 2 dönem kurs açıldığını söyleyen Yard.Doç.Dr. Atik, şöyle dedi:

\"Kurslara her zaman talep olmuştur. Son yıllarda talep artışı olduğunu söylemek mümkün. Bunun deniz turizmi sektörüne artan ilgi ve DEÜ yat kaptanlığı eğitimlerinin artık bu konuda adını duyurmuş olmasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bu dönem kursumuzda 32 kişi eğitim alıyor.\"

Her yaştan, işsiz veya mesleğinden memnun olmayan insanlardan kurs için talep geldiğini belirten Atik, deniz turizmi alanında çalışıp kaptana iş vermek yerine kendi teknesini kendisi kullanmak isteyenlerin de başvurduğunu kaydetti. Daha büyük tekneleri kullanabilmek isteyen ve daha iyi yerlerde işe başlamak isteyen kişilerin de yat kaptanlığı kursuna talep gösterdiğini anlatan Oğuz Atik, şunları söyledi:

\"Yat kaptanlığı kursu, meslek edinmek isteyen gençleri, tekne sahibi olan veya olmayı planlayanları, yat kaptanlığı mesleğini akademik temelleri ile derinlemesine öğrenmek isteyen denizcileri, yatçılık sektöründe çalışmak ve deniz turizminde kariyer yapmayı planlayanları, hobi olarak denizle ve tekneyle ilgilenenleri, kısaca denize ve denizciliğe meraklı herkesi hedefliyor. Yat kaptanı ehliyeti ile ticari ve özel yatlarda kaptanlık yapılabiliyor. Bir yat kaptanının meslek hayatı boyunca ihtiyaç duyabileceği kuramsal ve pratik bilgi düşünülerek hazırlanan, çeşitli simülasyon sistemleri, denizcilik laboratuvarları ve denizde eğitim teknesinde yürütülen uygulamalı dersleri de içeren kurs, 2006 yılından bugüne çok sayıda nitelikli yat kaptanını deniz turizmi sektörüne kazandırdı.\"

KALİFİYE YAT KAPTANI İHTİYACI

Derslerin DEÜ Denizcilik Fakültesi öğretim elemanları tarafından verildiği kursta Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirlenen müfredata uygun hareket ettiklerini dile getiren Atik, \'Seyir\', \'Gemicilik\', \'Tekne Kullanma\', \'Meteoroloji\', \'Hukuk\', \'Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları\', \'Haberleşme\', \'Denizcilik İngilizcesi\', \'Denizde Güvenlik\', \'Motor ve Elektrik\' gibi derslerin işlendiğini söyledi. Yat kaptanlığı eğitiminin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumlar tarafından verilebildiğini belirten Yard.Doç.Dr. Oğuz Atik, şöyle konuştu:

\"Türkiye\'de deniz turizmi, turizm gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturmakta olup Türkiye\'nin stratejik planları içerisinde deniz turizmini geliştirmeyi önemli bir hedef haline getirmesi gerekmektedir. Deniz turizmi kapsamında önemli rol oynayan yat işletmeciliği sektöründe kalifiye yat kaptanlarına her zaman ihtiyaç duyulmuştur. Yat kaptanlığı, çok farklı alanlarda bilgi, beceri ve tecrübenin birlikte kullanılabilmesini gerektiren bir meslek olup yat işletmeciliği ve marina işletmeciliği gibi deniz turizmi alanlarında insan kaynağı ihtiyacına cevap verebilecek niteliklere sahip bir meslektir. Bu özelliği ile yat kaptanlığı, Türkiye gibi denizlerle çevrili bir ülkede önemli bir istihdam alanı oluşturmaktadır.\"

HEM TEORİK HEM UYGULAMA

Yat kaptanlığı eğitiminin birinci aşaması yaklaşık 4.5 ay ve 450 saatlik sürede gerçekleştirilirken eğitimin ikinci aşaması ise 6 aylık staj süresini kapsıyor. Her yıl ocak ayında yönetim kurulu tarafından belirlenen eğitim ücreti ise 3 bin 200 TL.



