Yastıkaltında saklanan paralar otomobile gitti

ÖTV ve KDV indirimlerinin yastıkaltı paraların piyasaya girmesine yardımcı olduğu açıklandı.



Ergün, Varlık Barışı ile piyasaya 15 milyar lira girerken, otomobil satışları sayesinde yastık altı paraların bir bölümünün de ortaya çıkmasının sağlandığını söyledi. ÖTV ve KDV indirimleri ile birlikte yaklaşık 182 bin araç satıldı. Bu araçlardan sadece 40 bini için kredi kullanıldı.

Nihat Ergün, otomobil sektörünü canlandırmak için hayata geçirilen ÖTV ve KDV indiriminin atıl durumda olan yastıkaltı paraların bir bölümünün piyasaya girmesini sağladığını belirterek, "Yaz başında yapılan vergi indirimlerinden sonra insanlar yastık altından paralarını çıkardılar, bir poşete sardılar ve galerilere gittiler. Otomobil satışları ile ilgili verilere bakıldığında satışların bir çoğunun peşin para ile yapıldığı anlaşılıyor. Bu süreçte banka kredisi kullanarak otomobil alan yok denecek kadar az durumda" diye konuştu.



Ergün, Türkiye'de yastık altında ne kadar para bulunduğunu tahmin etmenin zor olduğunu belirterek, "Çoğu insan biriktirdiği parasını ve altınını bankaya yatırmak yerine evinde saklamayı tercih ediyor. Bu yüzden tahminde bulunmak son derece zor diye konuştu. Ergün, ekonomiyi canlandırmak için çıkartılan vergi indirimlerinin belirli sektörlerdeki durgunluğun aşılmasına büyük katkı sağladığını da sözlerine ekledi.