Yastıkaltında saklanan paralar otomobile gitti

ÖTV ve KDV indirimlerinin yastıkaltı paraların piyasaya girmesine yardımcı olduğu açıklandı.
Ergün, Varlık Barışı ile piyasaya 15 milyar lira
girerken, otomobil satışları sayesinde yastık altı paraların bir
bölümünün de ortaya çıkmasının sağlandığını söyledi. ÖTV ve KDV
indirimleri ile birlikte yaklaşık 182 bin araç satıldı. Bu araçlardan
sadece 40 bini için kredi kullanıldı.
Nihat Ergün, otomobil sektörünü canlandırmak için hayata
geçirilen ÖTV ve KDV indiriminin atıl durumda olan yastıkaltı paraların
bir bölümünün piyasaya girmesini sağladığını belirterek, "Yaz başında
yapılan vergi indirimlerinden sonra insanlar yastık altından paralarını
çıkardılar, bir poşete sardılar ve galerilere gittiler. Otomobil
satışları ile ilgili verilere bakıldığında satışların bir çoğunun peşin
para ile yapıldığı anlaşılıyor. Bu süreçte banka kredisi kullanarak
otomobil alan yok denecek kadar az durumda" diye konuştu.
Ergün,
Türkiye'de yastık altında ne kadar para bulunduğunu tahmin etmenin zor
olduğunu belirterek, "Çoğu insan biriktirdiği parasını ve altınını
bankaya yatırmak yerine evinde saklamayı tercih ediyor. Bu yüzden
tahminde bulunmak son derece zor diye konuştu. Ergün, ekonomiyi
canlandırmak için çıkartılan vergi indirimlerinin belirli sektörlerdeki
durgunluğun aşılmasına büyük katkı sağladığını da sözlerine ekledi.