Yastık altından 47 milyar çıktı

‘Başarılı olduk’

Stopaja yeni ayar

Büyüklerin isimleri gizli



Başbakan, ‘Zulaları var’ demişti

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Varlık Barışı uygulaması kapsamında yaklaşık 64 bin beyanname verildiğini ve toplam 47.3 milyar liralık beyanda bulunulduğunu bildirdi. Şimşek, ilk dönemde, 14 milyar 832 milyon 69 bin liralık kaynak üzerinden 419 milyon 141 bin lira, ikinci dönemde ise 32 milyar 470 milyon 475 bin liralık kaynak üzerinden 1 milyar 137 milyon 487 bin lira vergi tahakkuk ettirildiğini belirtti. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, toplam tahakkuk 1.5 milyar lirayı aşarken bu verginin 539 milyon lirası tahsil edildi.Varlık Barışı’nın geçici sonuçlarını açıklayan Şimşek, 22 Kasım 2008-2 Mart 2009 tarihlerini kapsayan ilk dönemde 14.8 milyar liralık, 10 Temmuz- 31 Aralık 2009 arasındaki 2. dönemde ise 32.5 milyar liralık kaynağın Varlık Barışı’na konu edildiğini kaydetti.Şimşek, aralıkta beyan edilen varlıkların bildirimine ilişkin sürenin 15 Ocak’ta sona ereceğini, sonuçların bu tarihten sonra netleşeceğini, yurtdışından beyan edilen varlıkların getirilmesi için 1 ay süre bulunduğunu hatırlattı. Şimşek, “Varlık Barışı, krizin, finansman kaynakları itibariyle etkisini hafifletmeye yönelik bir uygulamadır. Dolayısıyla başarılı olmuştur. Türkiye 2009’da finansman sıkıntısı çekmemiştir” dedi.Maliye yetkilileri Varlık Barışı’na başvuran şirketlerin beyan ettikleri tutarları sermayelerine eklemeleri gerektiğini, ödemezlerse bu tutarın vergisini yatırsalar bile Varlık Barışı’ndan yararlanamayacaklarını vurguladı.Anayasa Mahkemesi’nin stopajla ilgili iptal kararının ardından yatırım araçlarına ilişkin genel vergi oranlarında mı, sadece söz konusu kalemde mi düzenleme olacağına ilişkin soru üzerine, Şimşek, “Mutlaka düzenleme yapılacak” dedi.Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulama için başvurularda son 1 ayda 20 milyar liralık artış gözlendiğinin anımsatılması üzerine, Türkiye’de genellikle son günü bekleme alışkanlığıbulunduğunu ifade etti.Şimşek, 1. uygulama döneminde tartışma yaratan başvurulara atıfla, “Başvurular süzgeçten geçirildi mi?” sorusunu yanıtlarken de son dönemde büyük meblağ beyan edenlerin isimlerini gizli tuttuğunu belirterek, “Daha çok şov yapmak üzere birtakım beyanlar söz konusu olsaydı muhtemelen isimlerini açıklarlardı” diye konuştu.Toplam 47.3 milyar liralık kaynağın Varlık Barışı’na konu edildiği uygulama döneminde, yurtdışından başvuranların yüzde 82.8’i doğrudan beyanda bulundu. Yurtiçi bildirimlerin de yüzde 90.1’i mükelleflerce, yüzde 9.9’u ise mükellef olmayanlarca yapıldı.Varlık Barışı’yla yurtdışında ya da yurtiçinde daha önce devlete beyan edilmemiş 47.3 milyar liralık varlığın ortaya çıkması 2008 Kasım’ında Başbakan Tayyip Erdoğan’ın sözleriyle başlayan ‘zula’ tartışmasını hatırlattı. Erdoğan, bu tarihte toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda krizin etkilerinden yakınan işadamlarının zulalarında iki yıl yetecek paralarının bulunduğunu söylemişti. Erdoğan şunları kaydetmişti:“Bir bildiğimiz var da ondan böyle konuşuyoruz. Bizim bu çevrelerde yakın dostlarımız var ve söz konusu kişilerin en az iki yıl yetecek zulalarının olduğunu söylüyorlar.” Bu sözlere iş dünyasından pek çok isim tepki göstermişti.