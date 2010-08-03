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YAŞ'TA ÜÇÜNCÜ GÜN ÇALIŞMALARI BAŞLADI ANKARA (A.A)

03 Ağustos 2010 12:47

-YAŞ'TA ÜÇÜNCÜ GÜN ÇALIŞMALARI BAŞLADI ANKARA (A.A) - 03.08.2010 - Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) üçüncü gün çalışmaları, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında başladı.  Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki şura toplantısında, terfi sırasında bulunan general, amiral ve albayların bir üst rütbeye yükseltilmesi, general ve amirallerin görev sürelerinin uzatılması ve emeklilik işlemleri ele alınıyor. Disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ayrılacak personelin durumu da toplantıda değerlendiriliyor. Şurada, TSK'yı ilgilendiren diğer konular da görüşülüyor. YAŞ toplantısında alınan kararların yarın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunulduktan sonra kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

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