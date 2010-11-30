T24 - Yüksek Askeri Şura üç generalin açığa alınmasıyla başlayan tartışmaların ardından ilk kez bugün bir araya geldi. Şura'nın resmi gündeminde generallerin durumu yok. Ama kulislerde bir ilk yaşanabileceği ve komutanların üç generalin durumunu şura toplantısına getirebileceği de konuşuluyor.



Yüksek Askeri Şura, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Genelkurmay Başkanlığı Karargahında toplandı.

Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanlığı Karargahına gelişinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner tarafından törenle karşılandı.

Şura'nın olağan toplantısı, Çakmak Salonu'nda saat 10.15'te başladı.

Toplantıya, Başbakan Erdoğan'ın yanı sıra, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Servet Yörük, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Orgeneral Saldıray Berk, Genelkurmay II nci Başkanı Orgeneral Aslan Güner, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, Donanma Komutanı Oramiral Emin Murat Bilgel, Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı katılıyor.

Yüksek Askeri Şura toplantısının gündemini, başta personel, eğitim, disiplin konuları olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı faaliyetleri oluşturuyor.

Toplantı öncesinde, basın mensuplarının kısa süreli görüntü almalarına izin verildi. Görüntü için basın mensupları iki grup halinde salona alındı.

Şura üyeleri, Başbakan Erdoğan'ın başkanlığında öğle saatlerinde Anıtkabir'i ziyaret edecek.

YAŞ'ta "üç general"in durumu görüşülecek mi?



Üç general; Tümgeneral Halil Helvacıoğlu, Tümgeneral Gürbüz Kaya, Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu... Aslında durumları yaz şurasından beri asker-sivil ilişkilerinde krize neden oldu.

O üç general son olarak ilgili bakanlar tarafından açığa alındı. Onlar da açığa alınma kararlarını Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne götürdüler. Gözler Yüksek Mahkeme'nin vereceği kararda. Ama karar beklenirken Genelkurmay ve hükümet tarafından yapılan açıklamalar tansiyonu iyice yükseltti.



Özellikle de Başbakan Erdoğan'ın "Sivil irade kararını vermiştir. Gerekirse yasa çıkarırız" sözleri... Hükümetin "Yüksek Mahkeme açığa alma kararının yürütmesini durdursa bile hükümet üç generali terfi ettirmemekte kararlı" olarak yorumlandı.

İşte tam da bu gerginlik döneminde asker ile sivil yarın yapılacak YAŞ toplantısında bir araya geliyor.

Askerler, iki generalin açığa alınma talimatını veren Savunma Bakanı Vecdi Gönül ile aynı masada olacak. Kış şurasının gündemi belli. Her yıl olduğu gibi disiplin işlemleri masada olacak. Ama kulislerde askerlerin üç generalin durumunu gündeme getirebilecekleri belirtiliyor.

Genelkurmay Karargahı'ndan yapılan 21 maddelik açıklamada generallerin durumu ile ilgili "yargı süreci beklenmektedir "denilmişti.

Askerin olası yargı kararına uyulma talebini iletebileceği ifade ediliyor.

O karar Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nden gelecek. Ankara'daki beklenti kararın bu hafta içinde çıkması yönünde.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcılığı geçen hafta "açığa alınma kararının yürütmesinin durdurulması" yönünde görüş bildirmişti.

Eğer Yüksek Mahkeme işlemi durdurursa, generallerin korgeneral kadrosunda vekaleten yürüttükleri görevlere asalaten atanmaları gerekecek ama Başbakan Erdoğan'ın "gerekirse yasa çıkarırız " sözlerinin ardından gözler hükümete çevrilecek.



