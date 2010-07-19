YAŞ'ta terfilere ilk kez şerh konulabilir

T24 - Yüksek Askeri Şura'ya bu yıl Ergenekon, Balyoz ve Şemdinli davalarında adı geçen bazı albay ve generallerin terfi dosyaları da geliyor. Şura'nın sivil üyelerinin bazı terfilere ilk kez şerh koyabileceği öne sürülüyor.



Akşam gazetesi yazarı Hakkı Kurban'ın haberine göre; bugüne kadar disiplinsizlikleri nedeniyle ordudan 'ihraç edilenlerin' dosyalarına 'şerh' düşen Başbakan Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün, bu kez tarihi davalarda adı geçen isimlerin muhtemel 'terfi'lerinde nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu. AKP iktidarı döneminde ihraç kararlarına şerh düşen Erdoğan'ın, terfi kararlarında da karşı oy kullanabileceği konuşuluyor.





Albay Çiçek'in durumu



1-4 Ağustos günleri arasında Genelkurmay Karargahı'nda toplanacak YAŞ'ta dosyası ele alınacak isimler arasında Kurmay Albay Dursun Çiçek de bulunuyor. Çiçek, 'İrtica ile Mücadele Eylem Planı'ndaki imzanın sahibi iddiasıyla tutuklu yargılanıyor. Çiçek'in görev süresi, geçen yılki YAŞ'ta 'deniz piyade sınıfından boş amirallik kadrosu bulunmadığı' gerekçesiyle 1 yıl uzatılmıştı. Ancak Albay Çiçek tutuklandı ve hakkında dava açıldı. TSK Personel Kanunu'nun 65'nci maddesi uyarınca Albay Çiçek'in, açığa alınması veya emekli edilmesi gündeme gelecek.





Balyoz'da ifade veren isimler



Türkiye'yi uzun süre meşgul eden Balyoz soruşturması sırasında ismi kamuoyunun gündemine gelen bazı komutanlar da terfi bekleyenler listesinde. Durumu görüşülecekler arasında; soruşturma çerçevesinde bilgilerine başvurulan Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu ve 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Nejat Bek de bulunuyor. Yine bilgisine başvurulan Tümgeneraller Ahmet Yavuz ve Salim Erkal Bektaş YAŞ'ta terfi bekliyor. Soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra serbest kalan Tümgeneral İhsan Balabanlı'nın ismi de listede. Terörle mücadelenin koordine edildiği Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı görevini yürüttükten sonra Harp Akademileri Komutan Yardımcılığı da yapan Korgeneral Selahattin Uğurlu da bu yıl 'Orgeneral'lik bekliyor. Şemdinli olayının yaşandığı dönemde Van'da görev yapması nedeniyle sık sık adı tartışmalarda geçen Korgeneral Uğurlu, kendisine ait olduğu öne sürülen internetteki bazı ses kayıtları dolayısıyla da haberlere konu olmuştu.





Org. Işık'ın durumu



Rütbe bekleme süresi bu yıl tamamlanacak olan Jandarma Genel Komutanı Org. Atilla Işık, görev süresi 1 yıl uzatılmazsa ya da Org. Koşaner'den boşalacak Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine sürpriz şekilde atanmazsa emekliye sevk edilecek. Bu durumda Işık'tan boşalacak Jandarma Genel Komutanlığı görevine orgeneral rütbesindeki subaylardan biri atanacak. Bu görev için Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Org. Erdal Ceylanoğlu, Genelkurmay 2'nci Başkanı Aslan Güner ve 2. Ordu Komutanı Org. Necdet Özel'in adı geçiyor.





Özel, 2013'te Genelkurmay Başkanı



Org. Koşaner'den boşalacak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 1. Ordu Komutanı Org. Iğsız gelirse yerine, yerine en güçlü aday 2'nci Ordu Komutanı Org. Necdet Özel. Org. Özel, teamüllere göre, 1 yıl sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na, 2013'te de Org. Koşaner'in emekliye ayrılmasıyla boşalacak Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilecek.





Terfi kararlarında 'şerh' konulabilri mi?



Mİllİ Savunma eski Bakanı Hikmet Sami Türk, YAŞ'taki terfi kararlarına 'şerh' konulmasının teorik olarak mümkün olduğunu, ancak böyle bir uygulamanın TSK'nın teamüllerine aykırılık oluşturacağını söyledi: YAŞ toplantılarında terfi kararları bugüne kadar konsensusle alınmıştır. Bu konsensus ihraç kararlarında da uygulanıyordu. Ancak AKP İktidarı ile bazı ihraçlara şerh konulmaya başlandı. Aynı durum teorik olarak terfi kararları için de gündeme gelebilir. Ancak hukuki dayanak olmadıkça terfi kararlarına karşı oy kullanılırsa, sıkıntı doğabilir. TSK Personel Kanunu'nda, haklarında açılmış bir dava veya tutukluluk durumu bulunan subayların terfi ettirilmeyeceği belirtiliyor. Sadece soruşturmadan hareketle terfilere karşı çıkmak doğru olmaz.





Başbuğ'un yerine Koşaner



TSK'nın komuta kademesindeki bayrak devri, YAŞ'tan bağımsız bir şekilde gerçekleşiyor. Teamüller işlerse, Org. İlker Başbuğ'dan 'Genelkurmay Başkanlığı' bayrağını ağustosta Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Işık Koşaner devralacak. Koşaner'in yerine ise son dakika sürprizi olmazsa 1 yıllığına 1'inci Ordu Komutanı Org. Hasan Iğsız atanacak.



