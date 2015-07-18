YAŞ'ta terfi alan komutan, Genelkurmay Başkanı olamayacak

Daha önce 2009’da ve 2013’te peş peşe terfi alan 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, bu yılki YAŞ’ta Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na en yakın iki isim olarak öne çıkıyor. Ancak Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na yükselen orgeneral, 2 yıl sonra zorunlu olarak emekli olacak, Genelkurmay Başkanlığı’na yükselemeyecek.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, Suriye sınırındaki gelişmeler nedeniyle büyük öneme sahip Yüksek Askeri Şûra’nın (YAŞ) bu yılki yaz dönemi çalışmaları, geçmiş yıllarda olduğu gibi 1-4 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Olağanüstü bir gelişme olmadığı takdirde, yasa gereği bu yıl emekliye ayrılacak olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar gelmesi bekleniyor.

Ege Jandarma’ya

Akar’ın boşaltacağı Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na yapılacak atama ise YAŞ’ın üst şifrelerinde önemli bir konuma sahip. Bunun nedeni, yapılacak atamanın TSK’nın üst kademesinin geleceği açısından belirleyici bir etki yaratacak olması. Kara Kuvvetleri’nde en kıdemli orgeneral Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Galip Mendi. Eski teamüller işleseydi, 2012 YAŞ’ında orgeneralliğe yükselmiş olan Orgeneral Mendi’nin kıdemi itibarıyla Kara Kuvvetleri’nin başına gelmesi gerekirdi. Ancak son yıllarda teamüller önemli ölçüde esnetildiği için orgenerallikte son yılına giren Mendi’nin, bu yıl görev süresi dolacağı için emekliye ayrılacak olan Orgeneral Abdullah Atay’ın yerine Jandarma Genel Komutanı olması bekleniyor. Ege’ye ise bu yıl ‘or’ olacak komutanlardan birisinin gelebileceği belirtiliyor.

Kara’da ilginç durum

Bu durumda Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na yakın iki isim bulunuyor. Bunlar, her ikisi de 2013 YAŞ’ında orgeneralliğe birlikte terfi etmiş olan mevcut 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile Genelkurmay İkinci Başkan Orgeneral Yaşar Güler. 2013’te Çolak birinci, Güler ise ikinci sırada terfi etmişti. Keza 2009’da tümgenerallikten korgeneralliğe terfi ederken de yine Çolak birinci, Güler de ikinci çıkmıştı.

Buradaki ilginç durum, bu iki isimden Kara Kuvvetleri Komutanı olacak ismin Genelkurmay Başkanlığı yolunun kapanabilecek olması. Çünkü kuvvet komutanlığında görev süresi 2 yıl. Orgeneral Hulusi Akar ise yaş durumu nedeniyle 2019 yılına kadar 4 yıl Genelkurmay Başkanlığı yapabilecek. Bu durumda 2013 devresinden olup bu yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na yükselen orgeneral, 2 yıl sonra zorunlu olarak emekli olacak. Buna karşılık bu yıl Kara Kuvvetleri Komutanı yapılmayan diğer orgeneral, 2 yıl sonra zorunlu olarak emekli olan devre arkadaşının yerine gelebilecek. Bu atama onun iki yıl sonra Akar emekli olduğunda Genelkurmay Başkanlığı’nı ondan devralmasının da önünü açabilecek. Bir başka anlatımla, teorik açıdan bakıldığında bu yıl Kara Kuvvetleri Komutanı olmamak ileride Genelkurmay Başkanlığı’na yükselebilmek bakımından daha şanslı bir seçenek olarak beliriyor.

Deniz ve hava uzayabilir

Başkentin askeri kulislerinde Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarının görev süresinin YAŞ’ta bir yıl uzatılabileceği konuşuluyor. Deniz’de bunun nedeni geçmişte Balyoz ve Ergenekon davaları nedeniyle alttan gelen oramiral olmaması. Şu anki Donanma Komutanı Koramiral Veysel Kösele’nin, YAŞ’ta oramiralliğe yükseltilmesi ve gelecek yıl “Or” rütbesi ile Deniz Kuvvetleri’nin başına getirilmesi bekleniyor. Hava Kuvvetleri’nde ise “or”luk sıkıntısı yok. Ancak kuvvet komutanlığındaki iki yıllık rutin dönüşümün yeniden sağlanması için 2013’te bu göreve getirilen Orgeneral Akın Öztürk’ün de görev süresinin bir yıl uzatılarak, hem kendisinden sonra teamüllere göre kuvvet komutanı olması beklenen Eskişehir Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile Ünal’dan sonraki ismin iki yıl süreyle görev yapmaları sağlanmış olacak.

‘Paralelci’ iddiaları

Kulislerde bir yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hükümet kurma görevini vermeyi geciktirmesinde, mevcut geçici hükümetle YAŞ’a gidilmesini tercih ettiği, diğer yandan “Paralel yapı” ile bağlantılı oldukları ve TSK’nın içine sızdıkları iddia edilen yaklaşık bin 200 ismin ordudan atılması için çalışmaların sürdüğü de konuşuluyor. Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Güler’in, YAŞ’taki alt düzey isimlerle ilgili dosyaları incelemeye başladığı öğrenildi. TSK’nın son derece titiz bir çalışma yürüttüğü, Balyoz ve Ergenekon davalarından yargılanıp beraat ettikten sonra TSK’ya geri dönenlerin yapabilecekleri ihbarların da çok yönlü araştırıldığı belirtildi.