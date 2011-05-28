YAŞ'ta neler olabilir?

T24- Hava Kuvvetleri Komutanı olması beklenen ancak Balyoz davası kapsamında ifade vermeye çağrılması ardından Orgeneral Bilgin Balanlı hakkında hükümetin erken emekliliğini istemesi ihtimali ortaya çıktı. Gözler, daha önce bu atamanın yapılacağı söylenen Ağustos ayında toplanacak Yüksek Askeri Şura(YAŞ)'ya çevrildi. Hükümet ve YAŞ arasında gerginlik çıkabiliceği belirtiliyor.

Meriç Tafolar'ın Milliyet'te yayımlanan (28 Mayıs 2011) haberi şöyle:







Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en kapsamlı iki harekâtını iptal etmesine neden olan Balyoz davası kapsamında aralarında Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı’nın da bulunduğu bazı muvazzaf subayların ifadeye çağrılmaları, TSK’nın komuta kademesinde sıkıntı yarattı. Ağustosta Hava Kuvvetleri Komutanı olması beklenen Balanlı’nın durumu, Ağustostaki Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ) asker ile hükümet arasında geçen yıl olduğu gibi gerilim yaşanabileceği yorumlarına yol açtı.

Açığa alınır mı?

Balyoz davası kapsamında Orgeneral Balanlı’nın ifadeye çağrılması, kulislerde, şimdiden, ağustosta toplanacak YAŞ’ın bu nedenle kilitleneceği yorumlarına yol açtı. Kulislerde, Balanlı’nın durumunun asker hükümet arasındaki gerilimi tırmandıracağı konuşulurken, emekliye ayrılması durumunda Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na kimin getirilecebileceğine yönelik yorumlar da yapılmaya başlandı.

Hükümetin, Balyoz sanığı olmamasına rağmen, ifadeye çağrılan Balanlı’nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na atanmasına karşı çıkabileceği belirtiliyor. Hükümet, geçen yıl daha İnternet Andıcı kapsamında ifadeye çağrılmadan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız’ın Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanmasına karşı çıkmıştı. Bu durum, kulislerde, hükümetin Balanlı’nın emekliye sevkini isteyebileceği yorumlarına yol açtı. Ancak bu senaryonun gerçekleşmesi halinde 4 yıllığına orgeneralliğe getirilen Balanlı’nın süresini doldurmadan emekliliğinin istenmesi, daha önce 4 yılını doldurmadan orgenerallerin emekliye ayrılmamış olmaları nedeniyle TSK açısından “ilk” niteliği taşıyacak.

TSK Personel Kanunu’na göre, Genelkurmay Başkanı’nın teklifi doğrultusunda hazırlanacak bir üçlü kararname ile Balanlı’nın emekliye sevk edilmesinin mümkün olmasına rağmen, Koşaner’in böyle bir teklifte bulunmayacağını değerlendiren hükümetin Balyoz iddianamesine dahil edilmesi durumunda “açığa alma” formülünü işletebileceği belirtiliyor.

Aksay devam edebilir

Balanlı’nın davayla ilişkilendirilmesi ve emekli edilmesi durumunda halen Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini sürdüren, ancak 4 yıllık görev süresi dolacak olan 64 yaşındaki Hasan Aksay’ın süresini bir yıl uzatılabileceği ifade ediliyor. TSK Personel Kanunu’nda 65 yaşını doldurmadığı takdirde kuvvet komutanlarının görev süresinin bir yıl uzatılabileceği yönünde hüküm bulunuyor. Ancak, askeri çevreler, kanunun yürürlüğe girdiği 1967 yılından bu yana bu hükmün hiç uygulanmadığına işaret ediyor.

Kulislerdeki senaryolara göre; Aksay emekliye ayrılır, Balanlı emekliye sevk edilir ya da açığa alınırsa, ağustosta orgeneralliğe yükselecek bir korgeneralin doğrudan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na getirilmesi söz konusu olacak. Bu durumda, en kıdemli korgeneral olan Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Güler’in, kuvvet komutanlığına getirilebileceği belirtiliyor. Güler’in dışında bu yıl terfi sırasında bulunan ikinci isim olan Eskişehir merkezli 1. Hava Kuvveti’nin komutanı Korgeneral Korcan Pulatsü’nün ismi ise Balyoz belgelerinde geçiyor. Pulatsü dava kapsamında sanık durumunda olmasa da defalarca ifade vermeye çağrılmıştı. Bu nedenle hükümetin Pulatsü’nün terfisine de soğuk bakabileceği kaydediliyor.

Terfi edebilecek konumdaki diğer komutan Etimesgut merkezli Hava Lojistik Komutanı Korgeneral Mehmet Erten ise yaş sıkıntısı nedeniyle orgeneralliğe terfi edemeyecek. Ancak Erten’in korgenerallikte görev süresi uzatılabilecek. Bu senaryo doğrultusunda iki orgeneral kadrosu bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda ikinci bir orgeneral olamayacak. Ancak Erten’in orgeneral kadrosundaki bir göreve vekaleten atanarak bu sıkıntının geçici bir süreyle çözülebileceği de askeri çevrelerde konuşuluyor.

Komutan yetiştirecek komutan kalmadı

YAŞ’a kadar geçecek 2 aylık sürede, komuta kademesinin, Balanlı hakkında savcılığın vereceği karara ve hükümetin atacağı olası adımlara odaklandığı belirtiliyor. Balanlı ile ilgili olası olumsuz gelişmeler, TSK’nın ilerleyen yıllarda komuta kademesini eğiten Harp Akademileri’nde sıkıntı yaşamasına da neden olabilecek. Balanlı’nın yardımcısı konumundaki Korgeneral Yurdaer Olcan ile Kurmay Başkan Tümgeneral Ahmet Yavuz, Balyoz davası kapsamında tutuklu bulunuyor. Balanlı’nın da YAŞ öncesi görevini sürdürememesine neden olabilecek bir olumsuzluk yaşanırsa, YAŞ’a kadar geçecek sürede, akademiyi yönetecek üst düzey komutan kalmayacak. YAŞ’a kadar Harp Akademileri Komutanlığı’ndaki en rütbeli kişi Milli Güvenlik Akademisi Komutanı Tümgeneral Ali Erdinç kalacak.

29 general tutuklu, 6’sı daha tutuklanabilir

Balyoz davası kapsamında şubat ayında 29 muvazzaf general ve amiralin tutuklanarak Hasdal Askeri Cezaevi’ne götürülmüş olmalarının ardından büyük sıkıntı yaşayan Türk Silahlı Kuvvetleri, önceki gün 1’i orgeneral 6 muvazzaf subayının da aynı dava kapsamında ifadeye çağrılması ikinci dalganın yaşanabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Halen 12 generalinden biri tutuklu olan TSK, yeni bir dalganın gerçekleşmesi durumunda sarsılacak. Komuta kademesinde terfi ve atamalarda yaşanabilecek olumsuzlukların yanı sıra üst düzey komutanların görevlerini kurmay albaylara bırakması, komuta zincirinde de ters tepki yaratacak. Toplam 364 general ve amiralin bulunduğu TSK’da halen 29 muvazzaf general ve amiral tutuklu bulunuyor. Toplam general ve amiral sayısının yüzde 8’ine denk gelen bu sayının yeni bir dalgayla artabileceği endişesi terfi ve atamalarda yaşanabilecek sıkıntının yanı sıra karargâhlarda kurmay albay dönemini başlatacak.