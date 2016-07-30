YAŞ'ta kurmayların önü mü kesildi?

Darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) başlatılan tasfiye Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarına da yansıdı. Soruların cemaat tarafından verilmesiyle yükseldikleri gerekçesiyle kurmay albayların general-amiral olmalarına kararlarda önemli sınırlama getirildi. Balyoz, Ergenekon gibi davalarda yargılanan subaylar ciddi oranda general-amiral rütbesine yükseldi. Kara Kuvvetleri’nde orgeneralliğe terfi ettirilen Musa Avsever 1. Ordu’ya atandı. Terörle mücadele, Irak ve Suriye sınırlarını koruma görevi yürüten 2. Ordu Komutanlığı’na atanan Korgeneral İsmail Metin Temel ise rütbede yükseltilmedi.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre; YAŞ toplantılarında, generalamiral kadrolarına cemaat sızmasını engellemek amacıyla özel önlemler alındığı öğrenildi. Bu kapsamda terfi sırasına gelen kurmay albayların durumunun netleştirilmesi için devreleri arasında soruşturulduğu ve hakkında iddia olanların terfilerinin engellendiği dile getirildi. Cemaatçi olmadıklarına kesin gözüyle bakılan Balyoz ve diğer isimli davaların mağduru olup da TSK’de muvazzaf görevlerini sürdüren subaylar ise terfi etti. Bu isimler Deniz Kuvvetleri’de yoğunlaştı. Balyoz ve askeri casusluk gibi davalarda yargılanan ve beraat eden Deniz Kurmay Albaylar; Yankı Bağcıoğlu, Bülent Olcay, Levent Kerim Uça, Berker Emre Tok, Önder Çelebi, Mehmet Baybars Küçükatay, Gürsel Çaypınar ile albaylar; Ahmet Tunç Veyisoğlu, Cemalettin Bozdağ ve Necmi Yıldırım Tuğamiral rütbesine yükseldi.

Hava’da pilot sınırlaması

Hava Kuvvetleri’nde tuğgeneralliğe terfi eden isimler arasında önceki YAŞ toplantılarına kıyasla daha az kurmay albay pilot yer aldı. Kuvvetteki yardımcı sınıflardan terfi edenlerin oranı yükseldi.

Hava Kuvvetleri’nde 6 Hava Pilot Kurmay Albay, 3 Hava Pilot Albay tuğgeneralliğe terfi ederken diğer sınıflardan 19 kişi yükseldi.

Kara’da geç gelen terfi

Kara Kuvvetleri’de tuğgeneral kadrosuna yükseltilen kurmay albaylarda da bazı özellikler göze çarptı. Devreleri Tümgeneral rütbesinde bulunan bazı 1988’li kurmay albaylar bu YAŞ’ta Tuğgeneral oldu. Kara Kuvvetleri’nde generalliğe yükselenler arasıda Özel Kuvvetler ve komando kökenli isimler de dikkat çekti.

‘Sınıftan’ generaller

General-amiral kadrolarına cemaat sızmalarının yoğunlaştığı, bu amaçla kurmaylık sınav sorularının çalındığı iddiaları üzerine terfilerde sınıftan general terfileri gözle görülür oranda arttı. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri’nde 24 kurmay albay, 33 sınıftan albay tuğgeneralliğe terfi etti. Deniz Kuvvetlerinde 7 tane kurmay albay, 7 tane de sınıftan albay tuğamiral oldu. Hava Kuvvetleri’nde ise 7 kurmay albay, 11 sınıf albay tuğgeneralliğe yükseltildi.

2. Ordu’ya korgeneral

YAŞ’ın şaşkınlıkla karşılanan atamaları Kara Kuvvetleri’nde gerçekleşti. YAŞ öncesi Kara Kuvvetleri orgeneral kadrosundan 3 kişi ayrılırken yalnızca bir kişi bu kadrolara terfi ettirildi. Geçen yıl rütbede uzatma verilerek Harp Akademileri Komutanlığı’na atanan Korgeneral Bekir Tahiroğlu’nun bekleme süresi bir yıl daha uzatıldı. Bekiroğlu, Orgeneral Kamil Başoğlu’unun istifasıyla boşalan EDOK’a atandı. EDOK, bağlısı Etimesgut’taki Zırhlı birliklerin bir kısmının darbeye destek vermesiyle gündeme gelmişti. Ayrıca orgeneral rütbesine terfi eden tek korgeneral Musa Avsever, Birinci Ordu Komutanlığı’na atandı.

2. Ordu Komutanlığı’na asaleten atanan İsmail Metin Temel’in rütbesinin orgeneralliğe yükseltilmemesi de şaşkınlıkla karşılandı. 2. Ordu, Suriye sınırından IŞİD, Irak sınırından PKK militnlarının sızmalarını önlemeye çalışıyor, ayrıca terörle mücadelenin tüm yükünü taşıyor.

Cumhurbaşkanlığı yanılttı

YAŞ kararlarına ilişkin ilk açıklama önceki gün geç saatlerde Cumhurbakanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan geldi. Kalın’ın yeni komuta kademesini açıklarken Tahir Bekiroğlu ve İsmail Metin Temel’in rütbesini orgeneral olarak duyurdu. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde Genelkurmay’ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Bekiroğlu ve Temel’in görevlerini korgeneral olarak rütbesiyle sürdürecekleri belirtildi.