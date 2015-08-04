YAŞ'ta hangi komutanların görev süresi uzatılıyor?

Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’den sonra TSK’nın bir numarasına Hulusi Akar, iki numarasına Zeki Çolak'ın gelmesi bekleniyor. geliyor. 2019’da Akar’ın yerine Yaşar Güler'in gelmesi ve üç yıl görevdekalması gerekiyor. İddiaya göre, hava ve deniz komutanlarının görev süreleri ise birer yıl uzatılıyor.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun başkanlık ettiği TSK personelinin terfi, görev süresinin uzatılması ve emeklilik durumlarının görüşüleceği Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısı dün başladı. Milliyet’ten Gökçer Tahincioğlu’nun haberine göre, YAŞ’ın ilk gününde, TSK’nın komuta kademesi büyük ölçüde şekillendirildi.

İlk gün alınan kararlar uyarınca emekliye ayrılacak olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar getirilecek. Akar’dan boşalan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ise 1. Ordu Komutanı Salih Zeki Çolak’ın getirilmesi bekleniyor. Deniz ve Hava kuvvet komutanlarının görev süresinin birer yıl uzatılması, Orgeneral Abdullah Atay’ın emekliliğiyle boşalan Jandarma Genel Komutanlığı’na Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Galip Mendi’nin getirileceği ifade ediliyor.

Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in ise gelecek yıl Jandarma, sonraki yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na getirileceği belirtiliyor. Güler’in, 4 yıl Genelkurmay Başkanlığı yapacak Akar’ın 2019’da boşaltacağı koltuğa oturma ihtimali en yüksek isim olduğu ifade ediliyor.

YAŞ’ın ilk toplantısı öncesi Anıtkabir özel defterini imzalayan Davutoğlu, son operasyonları kastederek, “Dünyanın en kudretli devletleri arasında mümtaz bir konumu olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, varlığına ve vatandaşlarına yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek güce sahiptir” diye yazdı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şura üyelerine verdiği öğle yemeğinin ardından, Davutoğlu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel ile üçlü bir zirve gerçekleştirdi. Daha önceki YAŞ toplantılarında örneği görülmeyen üçlü zirvede, Erdoğan’ın son operasyonlar ve YAŞ ile ilgili değerlendirmeler yaptığı belirtildi.

Vazife şuuru

TSK personelinin görev süresinin uzatılması ve emeklilik durumlarının görüşüleceği kritik YAŞ toplantısı dün başladı. YAŞ üyeleri, toplantı başlamadan önce Davutoğlu başkanlığında Anıtkabir’i ziyaret etti. Davutoğlu, Anıtkabir’e gelişinde, Aslanlı Yol’un başında komutanlar tarafından karşılandı. Daha sonra YAŞ üyeleri, üzerinde “YAŞ üyeleri” yazan çelenkle Aslanlı Yol’dan yürüdü. Davutoğlu’nun, Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Davutoğlu başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Burada Anıtkabir özel defterini imzalayan Davutoğlu, deftere şunları yazdı:

“Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk. YAŞ heyeti olarak Ağustos 2015 toplantısı vesilesiyle buradayız. Türkiye’yi, tarihimizden aldığımız güçle medeni dünyanın güçlü bir üyesi yapmak için emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Ülkemizi demokrasi, hukuk ve adalet temelinde güçlendirme hedefimize ulaşmak için gösterdiğimiz mücadelenin yanı sıra bölgemizde barış ve huzurun tesisi ile istikrarın kalıcı hale getirilmesi için samimi bir gayret içindeyiz. Dünyanın en kudretli devletleri arasında mümtaz bir konumu olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, varlığına ve vatandaşlarına yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek güce sahiptir. Ordumuz yüksek disiplini ve vazife şuuru, üstün donanımı ile bu zor coğrafyada milli güvenliğimizin olduğu kadar bölgesel barışın da en önemli güvencelerinden biridir. Yürüttüğümüz Yüksek Askeri Şûra çalışmalarının ülkemize, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ruhun şad olsun.”

Özel’i arabasına aldı

Davutoğlu, Orgeneral Özel ve Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ile Anıtkabir Komutanlığı makamına geçti. Böylece üçlü, 30 Ağustos itibariyle emekliliğe ayrılacak Anıtkabir Komutanı’na da veda ziyaretinde bulunmuş oldu. Ardından, Özel ve Davutoğlu YAŞ’a katılmak üzere Davutoğlu’nun makam aracıyla Genelkurmay Karargâhı’na hareket etti.

Özel, karargaha geldikten sonra yerine geçti ve Davutoğlu’nu karşıladı. YAŞ’ın olağan toplantısı, Çakmak Salonu’nda 11.15’te başladı.

Toplantıya Davutoğlu, Özel ve Gönül’ün yanı sıra, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Recep Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Galip Mendi, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Abdullah Atay, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, EDOK Komutanı Orgeneral Kamil Başoğlu, Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile Donanma Komutanı Koramiral Veysel Kösele katıldı.

Toplantı öncesinde sadece TRT ve Anadolu Ajansı’nın kısa süreli görüntü almasına izin verildi.

İşte yeni emir komuta kademesi

YAŞ toplantısı, yarın sona erecek. Alınan kararlar, Erdoğan’a sunulmasının ardından kamuoyuna açıklanacak. Kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanmasıyla yürürlüğe girecek. YAŞ’ın ilk gününde, TSK’nın komuta kademesi büyük ölçüde şekillendi. Bu kararlara göre görev süresi dolan Özel’in yerine Akar’ın Genelkurmay Başkanlığı’na getirilmesi ve 2019’a kadar TSK’nın bir numarası olarak görevini sürdürmesi bekleniyor. Akar, 2002’den bu yana İstanbul ve Ankara’da görev yaptı. Akar, iki büyük kent dışındaki son görevini tuğgeneral rütbesiyle önce Tunceli daha sonra Napoli’de yapmıştı. Akar’ın hükümetle iyi ilişkiler içinde olduğu belirtiliyordu.

Akar’dan boşalacak Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na 1. Ordu Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak’ın getirilmesi bekleniyor. TSK’da en sevilen komutanlardan biri olarak dikkati çeken Çolak, PKK ile mücadele kapsamında en kritik noktalardan biri olan 7. Kolordu Komutanlığı görevindeki başarısıyla dikkati çekerek, orgeneralliğe birinci sıradan terfi edilmişti.

2019’da Güler ihtimali arttı

Akar’ın görevinden ayrılacağı 2019’da Genelkurmay Başkanlığı’na Orgeneral Yaşar Güler’in getirilme olasılığının da arttığı değerlendiriliyor. Orgeneral Güler’in Genelkurmay 2. Başkanlığı görevinde bir yıl daha kalması, önümüzdeki yıl Jandarma Genel Komutanlığı’na, 2017’de Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na getirilmesi bekleniyor. Böylece Güler, 2019’da Genelkurmay Başkanlığı’na atanabilecek, eğer atanırsa 2022’ye kadar bu görevde kalacak.

Jandarma’ya Mendi

Görev süresi dolan Atay’ın emekliye ayrılması nedeniyle bu göreve Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Galip Mendi’nin atanması bekleniyor. Mendi, Suriye’deki iç karışıklığın başladığı yıl sınır hattından sorumlu 2. Ordu Komutanlığı’ndaki performansıyla dikkati çekmişti. Korgeneral rütbesiyle de aynı bölgeden sorumlu 8. Kolordu Komutanı olarak hizmet veren Mendi, önümüzdeki yıl emekliye ayrılacak.

Hava ve Deniz uzadı

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk’ün görev sürelerinin, geçtiğimiz yıl değiştirilen TSK Personel Kanunu’nun 49/i maddesi gereği birer yıl uzatılması bekleniyor. Bostanoğlu ve Öztürk, bu maddeden yararlanan ilk komutanlar olacak.

Özel ve Atay’ın emekli edilmesiyle boşalacak kara sınıfı iki orgeneral pozisyonu için 10 aday yarışacak. 5. Kolordu Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvveti Komutanı Korgeneral İsmail Serdar Savaş ve 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Yıldırım Güvenç’in isimlerinin öne çıktığı belirtiliyor.

179 general ve amiral

3 yılını önceki sene dolduran general ve amirallere de bir üst rütbeye terfi olanağı getiren kanuni değişiklikle 345 generalin yarıdan fazlasının dosyası terfi için masaya gelecek. Toplantıda “kor”, “tüm” ve “tuğ” rütbesinde toplam 179 general ve amiralin dosyaları bir üst rütbeye terfi için masaya gelecek. 300’e yakın albay da tuğgeneral ya da tuğamiral olabilmek için YAŞ’tan çıkacak kararı bekliyor.

28 Şubat’tan tutuklanan 4 isim

Toplantıda 28 Şubat davası kapsamında tutuklandıktan sonra serbest kalan tuğgeneraller İsmail Hakkı Önder, Metin Keşap, Mehmet Faruk Alpaydın ve Celalettin Bacanlı’nın dosyaları da görüşülecek. Bu isimlerin emekliye sevk edilme olasılıklarının yüksek olduğu belirtiliyor. Mardin’deki faili meçhul davası kapsamında yargılanıp beraat eden Tuğgeneral Musa Çitil’in de dosyası masada olacak.

Erdoğan daveti bir gün öne çekti

Cumhurbaşkanı, YAŞ üyelerine şûranın sondan bir önceki günü öğle ya da akşam yemeği veriyordu. Erdoğan’ın yemeği bir gün önceye çekmesi dikkati çekti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaklaşık 1 saat süren öğlen yemeğinin ardından Davutoğlu ve Özel ile yaklaşık 25 dakika bir zirve gerçekleştirdi. Zirvede Erdoğan’ın, bazı komutanlara yönelik hassasiyetlerini iki isme de ilettiği ileri sürüldü. Şûra’nın ilk gün çalışmaları 16.30’da sona erdi. Şûra üyeleri akşam saatlerinde de Çankaya Köşkü’nde Davutoğlu’nun kendilerine verdiği akşam yemeğine katıldı.