YAŞ'ta hangi komutanlar emekli olacak, kimin yerine kim geçecek?

Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında 1 Ağustos’ta başlaması öngörülen kritik Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantıları bir ilke sahne olacak. Son kanuni değişiklikle 2 yıllık görev süresi dolan kuvvet komutanlarının görev sürelerinin uzatılmasını öngören 926 sayılı TSK Personel Kanunu’na eklenen 49/i maddesinin bu toplantıda ilk kez işletilmesi bekleniyor.

Kulislerde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu’nun görev süresinin uzatılmasına kesin gözüyle bakılırken, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk’ün de görev süresinin uzatılabileceği belirtiliyor. Eğer Orgeneral Öztürk, emekliye sevk edilirse, Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, kuvvet komutanlığına gelecek. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in 4 yıllık görev süresi dolduğu için emekliye ayrılacağı Şûra’da, Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar’ın oturmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Orgeneral Akar, 2019’a kadar bu görevde kalacak. Genelkurmay Başkanlığı görevinin el değiştirecek olması nedeniyle, Genelkurmay Karargâhı’ndaki general kadrosunun bir bölümünün değişeceği ifade ediliyor.

Atay da emekli olacak

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Abdullah Atay da görev süresi sona erdiğinden emekliye ayrılacak. Milliyet’ten Meriç Tafolar’ın haberine göre, kulislerde Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı için üç ismin adı geçiyor. Orgeneral Galip Mendi, Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Orgeneral Yaşar Güler bu iki pozisyon için ismi geçen komutanlar arasında gösteriliyor. Ancak Orgeneral Akar’ın ardından en kıdemli orgeneral olan Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Galip Mendi’nin 2016’da emekliye ayrılacak olması nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı yerine Jandarma Genel Komutanlığı’na getirilmesi, bir yıl bu görevi yaptıktan sonra emekli edilme olasılığının yüksek olduğu belirtiliyor. Bu durumda Kara Kuvvetleri Komutanlığı için en kuvvetli seçenek olarak Orgeneral Çolak dikkati çekiyor.

Kulislerde Deniz ve Hava kuvvetlerinde yapılacak uzatmaların, Balyoz başta olmak üzere çeşitli davalar nedeniyle zarar gören terfi silsilesinin de güncelleneceği belirtiliyor. Son Şûra kararları kapsamında TSK bünyesinde Balyoz başta olmak üzere benzer davalardan yargılanan amiral ve general kalmamış, tamamı emekliye sevk edilmişti. Ancak benzer durumdaki albaylar için ağustos Şûra’sı kritik önem taşıyor. Bu isimlerden bazılarının amiralliğe ya da generalliğe terfi edilebilecekleri, bunun da iade-i itibar olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

Gözler sınır hattında

Şûra toplantısında terfi ve atamaların temelini Türkiye’nin güney sınırındaki hareketlilik oluşturacak. Suriye sınırındaki hareketlilik ve askeri kaynakların eylemsizlik kararını zaman zaman bozduğunu iddia ettiği PKK ile mücadele bağlamında Irak sınırındaki tugay ve tümen komutanlıklarına yapılacak atamalar kritik önem taşıyacak. Komuta kademesi ve hükümetin, sınır hattına yapacağı atamalarda “en” tecrübeli personelini tercih edeceği ifade ediliyor.