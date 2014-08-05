'YAŞ'ta gündem Gülenci general ve amirallerin tasfiyesi'

Vatan gazetesi yazarı Hüseyin Yayman, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısıyla ilgili olarak, “Askeri kaynaklar Şura’da üç kriterin dikkate alınacağını söylüyor. Birincisi TSK içinde paralel emir komutaya asla izin verilmeyecek. İkincisi TSK ile hükümet karşı karşıya getirilip bir krizin doğmasına müsaade edilmeyecek. Üçüncüsü ordu içindeki Gülencilerle ilgili bir önlemler alınırken yeni paralel yapıların doğmasının önüne geçilecek” dedi.

Hüseyin Yayman, “Jurnalciliğin önüne geçmek ve 28 Şubat benzeri bir kırılma yaratmamak için hassas davranıldığı ve ordudan hiçbir ismin ‘Fethullahçı yaftasıyla’ atılmayacağı dile getiriliyor. Dolayısıyla Şura’dan ihraç kararları değil, terfilerin önüne geçilip zaman içinde emeklilik yoluna gidileceği konuşuluyor” görüşünü dile getirdi.

Hüseyin Yayman’ın Vatan gazetesinin bugünkü (5 Ağustos 2014) nüshasında yayımlanan “TSK içinde paralel emir - komuta tasfiye edilecek” başlıklı yazısı şöyle:

‘TSK içinde paralel emir

komuta tasfiye edilecek’

Türkiye bir yandan seçimi konuşurken, diğer yandan Ortadoğu’daki ateş topu hızla bize yaklaşıyor. Öbür tarafta ise paralel yapı tartışmalarının gölgesinde Yüksek Askeri Şura sessizce toplandı. Dolayısıyla bu YAŞ’a ülkenin geleceğini belirleyecek en kritik toplantı deniliyor. Görünen o ki 2014 Şurası, TSK’yı ve topyekün güvenlik bürokrasisini derinden etkileyecek sonuçlar doğuracak.

Kaderin cilvesine bakınız ki Başbakan Erdoğan hükümetleri tarafından ‘Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nde’, ‘tehdit’ olmaktan çıkarılan Gülen Hareketi’yle ilgili aynı Başbakan bu defa bambaşka bir karar verdi. Bu karar MGK’da tarihi imzalarla kayıt altına alındı ve etkileri ilerde görülecek.

‘TSK’da paralel emir komuta olmayacak’

Askeri kaynaklar Şura’da üç kriterin dikkate alınacağını söylüyor. Birincisi TSK içinde paralel emir komutaya asla izin verilmeyecek. İkincisi TSK ile hükümet karşı karşıya getirilip bir krizin doğmasına müsaade edilmeyecek. Üçüncüsü ordu içindeki Gülencilerle ilgili bir önlemler alınırken yeni paralel yapıların doğmasının önüne geçilecek.

Aynı kaynaklar Genelkurmay ile hükümet arasında üç prensip üzerinde bir mutabakat olduğunu dile getiriyorlar. Sağlanan güven ilişkisinin önemine vurgu yapıp devlet içinde devlet olmaz yaklaşımıyla uyuma dikkat çekiyorlar. Bununla birlikte komutanların, Başbakan’a ordu içindeki paralelci yapılanmanın hükümetin son on yıldaki icraatları sonucu arttığı serzenişini ilettiği de belirtiliyor.

Komutanların özel dosyalarında tüm askeri personelle ilgili detaylı bilgilerin olduğu söylenirken aynı zamanda MİT’ten de benzer dosyaların iletildiği iddia ediliyor. Özellikle komutanlıklar tarafından yapılan Personel Güvenlik İncelemesi sonucu ciddi verilere ulaşıldığı öne sürülüyor. Şura’da problemin Fethullah Gülen başlığı altında değil ‘paralel emir-komuta’ ismiyle konuşulduğu belirtilirken masada komutanların, Başbakanla her şeyin açık açık konuşacaklarının altı çiziliyor.

Jurnalciliğin önüne geçilecek

TSK içinde orgeneral düzeyinde Gülenci komutanların olmadığı ancak korgeneral, tüm ve tuğgeneral düzeyinde isimlerin olduğu, bunların Genelkurmay Başkanı Necdet Özel tarafından yakınen bilindiği ifade ediliyor. Ayrıca son dönemde kurmayların dörtte birinin aynı yapının içinde olduklarına dikkat çekiliyor.

Bununla birlikte ordu içinde yoğun bir ‘koridor jurnalciliğinin’ yaşandığı ve isimsiz mektupların havada uçuştuğu, komuta kademesinin bu durumdan rahatsız olduğu belirtiliyor.

Jurnalciliğin önüne geçmek ve 28 Şubat benzeri bir kırılma yaratmamak için hassas davranıldığı ve ordudan hiçbir ismin ‘Fethullahçı yaftasıyla’ atılmayacağı dile getiriliyor. Dolayısıyla Şura’dan ihraç kararları değil, terfilerin önüne geçilip zaman içinde emeklilik yoluna gidileceği konuşuluyor.

Karargah’ın meseleyi dini yapıların tasfiyesi değil, paralel emir komuta yapısının sonlanması olarak ele aldığı yine bu bağlamda paralel yapıyla mücadele edilirken bu yapıyı hedef alan benzer paralel yapıların oluşmasına izin verilmeyeceği ifade ediliyor.

Kulislere göre bir hafta öncesine kadar Jandarma Komutanı Servet Yörük Paşa’nın görev süresinin uzatılacağı yönünde bir kanaatin olduğu ancak son anda ortaya çıkan bir kararla Yörük Paşa’nın emekli edileceği öne sürülüyor.