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YAŞ'ta Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları istifa mı etti?

İddiaya göre Şura üyesi bazı komutanlar da istifa etmeye hazır olduklarını söyledi

28 Temmuz 2016 23:30

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Yüksek Askeri Şura toplantısında Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlarının 15 Temmuz darbe girişiminde yaşanan olaylar nedeniyle istifa ettiklerini öne sürdü.

Saygı Öztürk'ün haberine göre; askerler arasında yaygın olan ‘kulis bilgisine’ göre, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın istifa etmek istedikleri, böylece hükümetin tasarruflarını kolaylaştıracaklarını belirttiler.

 

Bazı şura üyeleri de istifa etmeye hazır olduklarını söyledi

 

Bu durum Şura üyesi bazı komutanlar tarafından da desteklendi. Onlar da istifa etmeye hazır olduklarını söyledi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi ise, haberi kendi kaynaklarından doğrulatamadığını söyledi.

YAŞ toplantısında Genelkurmay Başkanlığı’nın ve MİT Müsteşarlığı’nın Cumhurhurbaşkanlığı’na bağlanması da konuşuldu.

YAŞ kararları geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından açıklanmıştı. Geçen yıla göre önemli farklılıkların olduğu ve ‘ilklerin yaşandığı’ Şura’da bu kez nasıl bir yol izleneceği merak konusu oldu.

Hiç açıklama yapılmadan kararların doğrudan Resmi Gazete’de yayınlanması da seçenekler arasında bulunuyor.

 

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