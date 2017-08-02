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YAŞ’ta bir ilk, Deniz Kuvvetleri’nde deprem!

Koramiral Adnan Özbal, kendisinden kıdemli isimlere rağmen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na getirildi

02 Ağustos 2017 20:36

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Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şûra’da Kara, Hava ve Deniz Kuvvet komutanları değişti. Kara, Hava ve Jandarma’da teamüllere uygun değişiklikler yaşanırken, Deniz Kuvvetleri’nde teamüllerin tamamen dışında bir gelişme yaşandı.

Kuvvet Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu’nun emekliye ayrılmasının ardından teamüller gereği Deniz Kuvvetleri’nin iki numarası olan Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele’nin bu göreve getirilmesi bekleniyordu. Ancak dört yıldır Donanma Komutanlığı görevini yürüten Veysel Kösele emekli edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal getirildi. Özbal, koramiral olduğu için 30 Ağustos’ta önce oramiralliğe yükseltilecek ve ardından Deniz Kuvvetleri Komutanı olacak.

Adnan ÖzbalAdnan Özbal, kendisiyle aynı rütbede olmasına ve daha kıdemli olan üç koramiral olmasına rağmen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na atandı.
Donanma Komutanlığı'ndan emekliye sevk edilen Veysel Kösele’yle aynı devreden olan Güney Deniz Saha Komutanı Hasan Uşaklıoğlu ve Kuzey Deniz Saha Komutanı Hasan Şükrü Korlu da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na getirilmedi. 64 yaşında olduğu için yaş haddinden emekli edilmeyen Hasan Şükrü Korlu’nun oramiralliğe yükseltilerek Donanma Komutanı olması bekleniyor.

Deniz Kuvvetleri’nde Adnan Özbal’dan kıdemli bir koramiral daha bulunuyor. Brüksel’de Türk Askeri Heyeti Başkanlığı’nı yürüten Koramiral Serdar Dülger de emekli edilen isimler arasında yer aldı.

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